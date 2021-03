Vidéo : Vandaliser un panneau STOP en 1 seconde à Toulouse Posté par BuddyShot

Bonjour à tous !

Voici une courte vidéo que j'ai réalisée pour me marrer. ATTENTION: Ne reproduisez pas ça chez vous. La détérioration de bien public est punie par 2 ans de prison et 30 000€ d’amende.







Vidéo (10s) : Vandaliser un panneau STOP en 1 seconde





Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation AymericCaron Je suis accro Inscrit le: 23/6/2020 Envois: 607 Karma: 185 Re: Vandaliser un panneau STOP en 1 seconde à Toulouse Re: Vandaliser un panneau STOP en 1 seconde à Toulouse 2

Il manque l'ombre (ou la tâche) en haut à droite ! Chiefkeef Je m'installe Inscrit le: 1/12/2006 Envois: 141 Karma: 242 Re: Vandaliser un panneau STOP en 1 seconde à Toulouse Re: Vandaliser un panneau STOP en 1 seconde à Toulouse 1 Mouais... poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2772 Karma: 717 Re: Vandaliser un panneau STOP en 1 seconde à Toulouse Re: Vandaliser un panneau STOP en 1 seconde à Toulouse 0 Il se passe plus d'une seconde. nonam155 Je m'installe Inscrit le: 29/12/2013 Envois: 148 Karma: 81 Re: Vandaliser un panneau STOP en 1 seconde à Toulouse Re: Vandaliser un panneau STOP en 1 seconde à Toulouse 1 Ha oui !!! bha c'est dla merde ...