Vidéo : Le tacle assassin de Paulo Otávio pendant un match de football (Allemagne) Posté par Skwatek

Le violent tacle de Paulo Otávio, joueur de Wolfsburg, sur Munas Dabbur lors d'un match de football contre Hoffenheim en Allemagne.





Vidéo (1mn) : Tacle assassin de Paulo Otávio





chocobo12 Je suis accro Inscrit le: 17/9/2014 Envois: 711 Karma: 865 Re: Le tacle assassin de Paulo Otávio pendant un match de... Re: Le tacle assassin de Paulo Otávio pendant un match de... 0 Stratégiquement il à bien joué.

Il a fait ça juste avant la zone du pénalty pour ne pas en avoir un.

Il c'est sacrifié pour ne pas prendre un bute.



Une stratégie comme une autre.



Edit :



Finalement son action n'a servis à rien. Vu qu'il perdait déjà 2 à 1 à plus de la 90° minute.

Au pire ils auraient pris 3-1.

Donc il sait bien sacrifié pour rien mdr. Siegfried Je m'installe Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 187 Karma: 122 Re: Le tacle assassin de Paulo Otávio pendant un match de... Re: Le tacle assassin de Paulo Otávio pendant un match de... 1 Je comprend d'autant moins que son équipe était deja menée au score a 90minute de jeu.

Si les roles auraient été inversé j'aurai compris. Ca aurait été pas du tout fair play mais compréhensible d'un point de vue "stratégique". Mais là... c'est idiot se prendre 2-1 ou 3-1 c'est une défaite quand même...! Vassili44 Je m'installe Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 497 Karma: 699 Re: Le tacle assassin de Paulo Otávio pendant un match de... Re: Le tacle assassin de Paulo Otávio pendant un match de... 0

OH L'ASSASSIN OH L'ASSASSIN Gribouillage Je viens d'arriver Inscrit le: 15/10/2014 Envois: 71 Karma: 344 Re: Le tacle assassin de Paulo Otávio pendant un match de... Re: Le tacle assassin de Paulo Otávio pendant un match de... 0 Il avait fullbank sur le - 3,5 buts sur Betclic faut le comprendre ! Soyarow Je viens d'arriver Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 93 Karma: 162 Re: Le tacle assassin de Paulo Otávio pendant un match de... Re: Le tacle assassin de Paulo Otávio pendant un match de... 0 Mené au score oui, je valide, mais être mené au score, non, ridicule. asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 1039 Karma: 520 Re: Le tacle assassin de Paulo Otávio pendant un match de... Re: Le tacle assassin de Paulo Otávio pendant un match de... 0 Tacle « assassin », il ne faut pas déconner.



Il ne s'essuie pas les crampons sur le mollet de son adversaire, il ne coince pas le genoux en tenaille, il n'y a aucune torsion, aucune fracture, le joueur va bien.



Il ne s'essuie pas les crampons sur le mollet de son adversaire, il ne coince pas le genoux en tenaille, il n'y a aucune torsion, aucune fracture, le joueur va bien.



C'est un geste bête, contre l'esprit du jeu (faute volontire), contre le sens du jeu (qui ne sert à rien), mais pas assassin. Personne n'est sorti sur civière. Aldebaran Je suis accro Inscrit le: 8/5/2006 Envois: 1243 Karma: 905 Re: Le tacle assassin de Paulo Otávio pendant un match de... Re: Le tacle assassin de Paulo Otávio pendant un match de... 0

@Soyarow

Mené au score oui, je valide, mais être mené au score, non, ridicule.



Permets-moi de "tacler" à mon tour sur une faute de conjugaison où tu confonds infinitif et participe passé. Ceci prive ta phrase de son sens voulu car tu écris en fait deux fois la même chose.



Donc: Mener au score oui, (...) mais être mené (...) non (...)



Permets-moi de "tacler" à mon tour sur une faute de conjugaison où tu confonds infinitif et participe passé. Ceci prive ta phrase de son sens voulu car tu écris en fait deux fois la même chose.



Donc: Mener au score oui, (...) mais être mené (...) non (...)



C'est un peu comme "j'adore la rentrer" et "j'adore la rentrée". Pas sur que l'institutrice prenne tes mots de la même manière. ecoutezbien Je viens d'arriver Inscrit le: 21/5/2018 Envois: 78 Karma: 219 En ligne ! Re: Le tacle assassin de Paulo Otávio pendant un match de... Re: Le tacle assassin de Paulo Otávio pendant un match de... 0

@asm63

Tacle « assassin », il ne faut pas déconner.



Il ne s'essuie pas les crampons sur le mollet de son adversaire, il ne coince pas le genoux en tenaille, il n'y a aucune torsion, aucune fracture, le joueur va bien.



C'est un geste bête, contre l'esprit du jeu (faute volontire), contre le sens du jeu (qui ne sert à rien), mais pas assassin. Personne n'est sorti sur civière.



Lancés à pleine vitesse et en fin de match, avec les organismes fatigués, y a moyen de faire du grabuge sur ce genre d'intervention...



Lancés à pleine vitesse et en fin de match, avec les organismes fatigués, y a moyen de faire du grabuge sur ce genre d'intervention...



Mais je suis d'accord pour re-qualifier ce geste de tacle "d'enculé". corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1335 Karma: 3416 En ligne ! Re: Le tacle assassin de Paulo Otávio pendant un match de... Re: Le tacle assassin de Paulo Otávio pendant un match de... 0 Tant qu'à faire, il aurait pu y aller avec les poings. eviviom Je suis accro Inscrit le: 20/11/2008 Envois: 1595 Karma: 786 Re: Le tacle assassin de Paulo Otávio pendant un match de... Re: Le tacle assassin de Paulo Otávio pendant un match de... 0 le mec en bleu ne s'est même pas roulé par terre, c'est vraiment incroyable!! ecoutezbien Je viens d'arriver Inscrit le: 21/5/2018 Envois: 78 Karma: 219 En ligne ! Re: Le tacle assassin de Paulo Otávio pendant un match de... Re: Le tacle assassin de Paulo Otávio pendant un match de... 0 @Aldebaran

Citation :

Pas sur que l'institutrice prenne tes mots de la même manière.

Citation :



Quite à être tatillon permets-moi de relever une faute d'orthographe dans ta phrase. Il s'agit plus certainement d'une coquille mais il manque un petit accent à "sûr" et cela change également totalement le sens de ta phrase



Quite à être tatillon permets-moi de relever une faute d'orthographe dans ta phrase. Il s'agit plus certainement d'une coquille mais il manque un petit accent à "sûr" et cela change également totalement le sens de ta phrase



Je mange des mûres, tu manges des murs.