Vidéo : Quand tu enquiquines ton chat avec un mini drone Posté par Koreus

Une personne s'amuse à enquiquiner son chat avec un mini drone.



Vidéo (25s) : Chat vs Mini drone





Vidéo : Un chat rebelle chez un vétérinaire Vidéo : Un agent chat abandonne sa mission Vidéo : Un drone promène le chien (Coronavirus) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation olivbd Je viens d'arriver Inscrit le: 23/10/2012 Envois: 20 Karma: 84 Re: Quand tu enquiquines ton chat avec un mini drone Re: Quand tu enquiquines ton chat avec un mini drone 1 Je ne suis pas un chat mais j'aurais fait pareil que lui... Non mais sans déc ! gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 311 Karma: 703 Re: Quand tu enquiquines ton chat avec un mini drone Re: Quand tu enquiquines ton chat avec un mini drone 0 Haha. Foudroyant, on n'a probablement jamais retrouvé le drone! saihtam Je viens d'arriver Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 23 Karma: 55 Re: Quand tu enquiquines ton chat avec un mini drone Re: Quand tu enquiquines ton chat avec un mini drone 0 kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1982 Karma: 3808 Re: Quand tu enquiquines ton chat avec un mini drone Re: Quand tu enquiquines ton chat avec un mini drone 2

@olivbd

Je ne suis pas un chat



Euh... Ok ! Prouve le !



marcaflushhh Je m'installe Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 366 Karma: 602 Re: Quand tu enquiquines ton chat avec un mini drone Re: Quand tu enquiquines ton chat avec un mini drone 0 m'attendais pas à lire le mot aéronef aujourd'hui... Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4533 Karma: 6963 Re: Quand tu enquiquines ton chat avec un mini drone Re: Quand tu enquiquines ton chat avec un mini drone 0 Dans lew yeux du chat j ai lu "vazy prends ca fils de ..." gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 3348 Karma: 2752 Re: Quand tu enquiquines ton chat avec un mini drone Re: Quand tu enquiquines ton chat avec un mini drone 0 Les moustiques ça énerve! larzuc Je suis accro Inscrit le: 15/3/2014 Envois: 756 Karma: 1330 Re: Quand tu enquiquines ton chat avec un mini drone Re: Quand tu enquiquines ton chat avec un mini drone 0 La Journée Internationale du chat 2021 c'est le 8 août, pas mars Reidid Je m'installe Inscrit le: 18/5/2010 Envois: 351 Karma: 281 En ligne ! Re: Quand tu enquiquines ton chat avec un mini drone Re: Quand tu enquiquines ton chat avec un mini drone 1 larzuc

Citation : La Journée Internationale du chat 2021 c'est le 8 août, pas mars



Effectivement, aujourd'hui ce n'est pas la journée du chat, mais la journée de la femme



La journée du chat, je croyais que c'était légèrement plus tard, style miaoûte!!