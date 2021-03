Vidéo : Technique acrobatique d'un chat pour rentrer dans sa maison Posté par LeFreund

Un chat aime faire un peu d’exercice à chaque fois qu'il rentre dans sa maison.



Vidéo (24s) : Technique acrobatique d'un chat pour rentrer chez lui





Auteur Conversation Soyarow Je viens d'arriver Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 96 Karma: 166 Re: Technique acrobatique d'un chat pour rentrer dan... Re: Technique acrobatique d'un chat pour rentrer dan... 4 Lundi 8 mars, Journée internationale du chat. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3839 Karma: 15793 Re: Technique acrobatique d'un chat pour rentrer dan... Re: Technique acrobatique d'un chat pour rentrer dan... 10 @Soyarow De la chatte, non ?



(à tous les féministes qui passent par ici et qui veulent me crucifier pour cette blague de gros beauf: oui, je sais, j'assume) ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1183 Karma: 1968 Re: Technique acrobatique d'un chat pour rentrer dan... Re: Technique acrobatique d'un chat pour rentrer dan... 3 @Barbatos



Merci de ton sacrifice au nom de la beaufitude, ça m'évite de la faire. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1183 Karma: 1968 Re: Technique acrobatique d'un chat pour rentrer dan... Re: Technique acrobatique d'un chat pour rentrer dan... 7

@Soyarow

Lundi 8 mars, Journée internationale du chat.



Non ça c'est le 15 Aout, à la Mi-aout ! MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1426 Karma: 2397 Re: Technique acrobatique d'un chat pour rentrer dan... Re: Technique acrobatique d'un chat pour rentrer dan... 1 @Barbatos Toi, tu cherches à être descendu par minou comme Jésus... Soyarow Je viens d'arriver Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 96 Karma: 166 Re: Technique acrobatique d'un chat pour rentrer dan... Re: Technique acrobatique d'un chat pour rentrer dan... 1

@Barbatos

@Soyarow De la chatte, non ?



(à tous les féministes qui passent par ici et qui veulent me crucifier pour cette blague de gros beauf: oui, je sais, j'assume)



