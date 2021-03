Vidéo : Les Achievement Unlocked des consoles dans la vraie vie Posté par dlune101

Les Achievement Unlocked des consoles de jeux vidéo dans la vraie vie.



Vidéo (22s) : Achievement Unlocked IRL





Wamou Je masterise ! Inscrit le: 20/7/2011 Envois: 2083 Karma: 947 Re: Les Achievement Unlocked des consoles dans la vraie vie Re: Les Achievement Unlocked des consoles dans la vraie vie 4 L'idée est bonne mais mal mise en scène pour moi... Nertios Je viens d'arriver Inscrit le: 20/5/2010 Envois: 92 Karma: 226 Re: Les Achievement Unlocked des consoles dans la vraie vie Re: Les Achievement Unlocked des consoles dans la vraie vie 1 C'est pas "Manger la nourriture du chien" mais "mangeur de chien". thibaultlegrec Je m'installe Inscrit le: 3/10/2010 Envois: 318 Karma: 135 Re: Les Achievement Unlocked des consoles dans la vraie vie Re: Les Achievement Unlocked des consoles dans la vraie vie 0 Manger la nourriture du chien

Ca devrait plus etre 'Mangeur de chien'



Tres bonne video au passage



Edit: Dépassé par mon VDD Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21310 Karma: 17707 Re: Les Achievement Unlocked des consoles dans la vraie vie Re: Les Achievement Unlocked des consoles dans la vraie vie 0 HAHAHA momoaliz Je masterise ! Inscrit le: 13/10/2015 Envois: 2350 Karma: 1563 Re: Les Achievement Unlocked des consoles dans la vraie vie Re: Les Achievement Unlocked des consoles dans la vraie vie 9 AymericCaron Je suis accro Inscrit le: 23/6/2020 Envois: 621 Karma: 208 Re: Les Achievement Unlocked des consoles dans la vraie vie Re: Les Achievement Unlocked des consoles dans la vraie vie 0 TikTok...

Je partage assez l'avis de Pablo Mira :

