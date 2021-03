Vidéo : Visite d'un bowling en plan-séquence filmé par un drone Posté par Avaruus

Présentation assez chouette du bowling Bryant-Lake Bowl à Minneapolis grâce à un drone. La vidéo est réalisée par Jay Christensen de jaybyrdfilms.



Vidéo (1mn28s) : Drone Bowling





Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1042 Karma: 1547 Re: Visite d'un bowling en plan-séquence filmé par u... Re: Visite d'un bowling en plan-séquence filmé par u... 1 Le pilotage est super impressionnant y'a rien à redire, par contre ça fout franchement la gerbe et c'est lassant au bout de 20 secondes ... WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2856 Karma: 9094 Re: Visite d'un bowling en plan-séquence filmé par u... Re: Visite d'un bowling en plan-séquence filmé par u... 0 Les prises de vu que l’on peu faire avec un drone c’est tout de même très impressionnant. Le dernier plan à foncer dans les quilles et en espérant que la boule derrière finisse dans la gouttière est très risqué pécuniairement parlant. foetis Je masterise ! Inscrit le: 1/10/2014 Envois: 3528 Karma: 2183 Re: Visite d'un bowling en plan-séquence filmé par u... Re: Visite d'un bowling en plan-séquence filmé par u... 0 Sacré pilote et super drone a mon avis Monique_Ranou Je viens d'arriver Inscrit le: 18/2/2021 Envois: 18 Re: Visite d'un bowling en plan-séquence filmé par u... Re: Visite d'un bowling en plan-séquence filmé par u... 0 Ils ont pas les bars fermés eux. Sacrés veinards ! Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 537 Karma: 1977 Re: Visite d'un bowling en plan-séquence filmé par u... Re: Visite d'un bowling en plan-séquence filmé par u... 2 Je l'avoue : j'ai versé une petite larme quand j'ai vu des gens trinquer... CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15131 Karma: 19844 Re: Visite d'un bowling en plan-séquence filmé par u... Re: Visite d'un bowling en plan-séquence filmé par u... 0 C’est génial Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1653 Karma: 1033 Re: Visite d'un bowling en plan-séquence filmé par u... Re: Visite d'un bowling en plan-séquence filmé par u... 0 @Monique_Ranou



Veinards ? quand tu vois les chiffres du covid... faut choisir entre boire un verre ou mourir. Kwisatz Je viens d'arriver Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 12 Re: Visite d'un bowling en plan-séquence filmé par u... Re: Visite d'un bowling en plan-séquence filmé par u... 0 A 37 secondes The Big Lebowski ouais Je m'installe Inscrit le: 26/4/2013 Envois: 338 Karma: 242 Re: Visite d'un bowling en plan-séquence filmé par u... Re: Visite d'un bowling en plan-séquence filmé par u... 0 Combien de blessés pendant le tournage ? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.