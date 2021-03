Vidéo : Un chien errant blessé va de lui-même chez le vétérinaire pour se faire soigner Posté par Koreus

Au Brésil, un chien errant blessé à la patte va de lui-même chez le vétérinaire pour se faire soigner





Vidéo (1mn30s) : Un chien errant blessé va de lui-même chez le vétérinaire





Sur le même sujet :

Vidéo : Un chien a le visage dévorée par des asticots Vidéo : Transformation d'un chien errant et malade Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4201 Karma: 10985 En ligne ! Re: Un chien errant blessé va de lui-même chez le vétérin... Re: Un chien errant blessé va de lui-même chez le vétérin... 0 Je connaissais pas cette maladie, c'est chaud! Hugo-Drax Je m'installe Inscrit le: 26/5/2016 Envois: 234 Karma: 1260 En ligne ! Re: Un chien errant blessé va de lui-même chez le vétérin... Re: Un chien errant blessé va de lui-même chez le vétérin... 0 lors du coït (Tumeur sexuellement transmissible)

Était-ce vraiment la peine de préciser ce qu'est le coït ? Citation :Était-ce vraiment la peine de préciser ce qu'est le coït ? ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1188 Karma: 1991 Re: Un chien errant blessé va de lui-même chez le vétérin... Re: Un chien errant blessé va de lui-même chez le vétérin... 0

@Hugo-Drax

Citation : lors du coït (Tumeur sexuellement transmissible)

Était-ce vraiment la peine de préciser ce qu'est le coït ? :D



Je pense pas, par contre je déconseille fortement de taper "Tumeur sexuellement transmissible" sur Google images sauf si on est fan des "cul de chien en chou fleur". Citation :Je pense pas, par contre je déconseille fortement de taper "" sur Google images sauf si on est fan des "cul de chien en chou fleur". Jujube51 Garçon un Pastis Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 51 Karma: 85 Re: Un chien errant blessé va de lui-même chez le vétérin... Re: Un chien errant blessé va de lui-même chez le vétérin... 1 Quand je vois la tronche du mien quand on arrive chez le véto (ou la mienne quand j’arrive chez le dentiste), je me dis que celui de la vidéo est un warrior! Aldebaran Je suis accro Inscrit le: 8/5/2006 Envois: 1251 Karma: 919 Re: Un chien errant blessé va de lui-même chez le vétérin... Re: Un chien errant blessé va de lui-même chez le vétérin... 0 Cave canem! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.