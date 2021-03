Vidéo : Un homme sans bras coupe du bois Posté par Koreus

Un homme sans bras coupe du bois à la hache.



Vidéo (1mn) : Couper du bois sans bras





Vidéo : Un hérisson sans piques Vidéo : Un jeune homme sans bras saute sur une box de crossfit Vidéo : Donner une tasse de café avec sa sous-tasse à un manchot

Auteur Conversation

Nark0t1k

Re: Un homme sans bras coupe du bois

J'ai presque envie d'aller lui donner un coup de main ... oh wait ... On voit qu'il à l'habitude mais on voit aussi qu'il à du mal



gunnar230

Re: Un homme sans bras coupe du bois

C'est assez malaisant comme vidéo.

Tu sais pas si tu doit l'admirer, le plaindre, ou objectivement dire que c'est ptet pas la meilleure activité à faire dans son cas.

Loom-

Re: Un homme sans bras coupe du bois

Shining 2.0

Chdo971

Re: Un homme sans bras coupe du bois

Il était déjà aussi énergique avec ses deux bras..

puis avec un seul..

puis....

... qu'il fasse attention à ses jambes!!

A moins que son but soit de devenir un homme tronc

puis avec un seul..

puis....



... qu’il fasse attention à ses jambes!!



THSSS

Re: Un homme sans bras coupe du bois

Impressionnant !

Alors qu'il pourrait se plaindre et pleurer de pas être traiter comme tout le monde...

Chapeau bas !

Wamou

Re: Un homme sans bras coupe du bois

c'est triste après tout ces efforts il aura toujours pas de chocolats...

LeFreund

Re: Un homme sans bras coupe du bois

J'applaudis des deux mains ses efforts d'adaptation, il a une volonté et une détermination exemplaire!

Fafoune

Re: Un homme sans bras coupe du bois

ça ne lui a pas suffit de se couper les 2 bras déjà?

Barbatos

Re: Un homme sans bras coupe du bois

En République tchèque, un homme sans bras coupe des morceaux de bois à la hache en calant le manche de l'outil sous son menton.

À sa place, je me méfierais... à force de faire tant d'efforts avec son menton, il va finir avec un menton surdimensionné.



À sa place, je me méfierais... à force de faire tant d'efforts avec son menton, il va finir avec un menton surdimensionné.



houki

Re: Un homme sans bras coupe du bois

On est quand même sur une technique risquée pour les pieds et puis les cervicales doivent pas aimer

pac75

Re: Un homme sans bras coupe du bois

Plus de compassion que d'admiration...