Vidéo : Une femme promène un Spot de Boston Dynamics Posté par Skwatek

Une femme promène un robot Spot de Boston Dynamics à Fort Pierce, en Floride.



Vidéo (27s) : Une femme promène un Spot





Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21314 Karma: 17717 En ligne ! Re: Une femme promène un Spot de Boston Dynamics Re: Une femme promène un Spot de Boston Dynamics 3 Faut ramasser quand il chie des boulons ? WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2861 Karma: 9114 Re: Une femme promène un Spot de Boston Dynamics Re: Une femme promène un Spot de Boston Dynamics 2 Elle pense promener un robot mais nous le savons tous, c'est bien notre technologie qui nous promène. Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 6600 Karma: 2786 Re: Une femme promène un Spot de Boston Dynamics Re: Une femme promène un Spot de Boston Dynamics 0 Pas de caca pas de pipi pas de reniflage canin, tranquille la mémére. Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 544 Karma: 2008 Re: Une femme promène un Spot de Boston Dynamics Re: Une femme promène un Spot de Boston Dynamics 0 C'est un fou dans un asile qui promène sa brosse à dents en laisse.



Le gardien de l’asile arrive, et, le connaissant, il lui dit :



-Eh bah il est beau vot’ chien !



-Mais voyons monsieur ! Vous voyez pas que c’est une brosse à dents ?!



Là, Le gardien s’en va un peu confondu et étonné.



Le fou se retourne vers sa brosse à dents et lui dit :



-On l’a bien eu hein, Rex ?! Volodia Je m'installe Inscrit le: 14/8/2019 Envois: 107 Karma: 80 Re: Une femme promène un Spot de Boston Dynamics Re: Une femme promène un Spot de Boston Dynamics 0 Amixem l'a déjà fait !

Je prank des gens avec mon chien robot #1 (c’est incroyable) grash Je m'installe Inscrit le: 29/6/2015 Envois: 141 Karma: 134 Re: Une femme promène un Spot de Boston Dynamics Re: Une femme promène un Spot de Boston Dynamics 0 c'est mignon... n'empêche qu'ils vont nous démonter encore une fois avec leur technologie quand ils seront au point... Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2270 Karma: 2771 Re: Une femme promène un Spot de Boston Dynamics Re: Une femme promène un Spot de Boston Dynamics 0 C'est l'avenir du chien.

