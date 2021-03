Vidéo : Une femme donne de la nourriture à un renard Posté par -Flo-

Ne nourrissez pas les animaux sauvages, ça peut être très mauvais pour eux.





Vidéo (30s) : Une femme donne à manger à un renard





Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4251 Karma: 11140 Re: Une femme donne de la nourriture à un renard Re: Une femme donne de la nourriture à un renard 0 Maître chat sur son arbre perché, tenait bec et ongle à défendre son territoire.

Maître Renard, affamé, y laissa quelques plumages







(un peu de poésie dans ce monde de brutes) Squaller Je suis accro Inscrit le: 11/9/2015 Envois: 1294 Karma: 533 Re: Une femme donne de la nourriture à un renard Re: Une femme donne de la nourriture à un renard 0 En même temps, si tu lui donnes le repas du chat, faut pas t'étonner. Butters_ Je m'installe Inscrit le: 16/11/2015 Envois: 370 Karma: 731 Re: Une femme donne de la nourriture à un renard Re: Une femme donne de la nourriture à un renard 0



Et la boucle est bouclé Roheniem Je m'installe Inscrit le: 18/11/2015 Envois: 126 Karma: 105 Re: Une femme donne de la nourriture à un renard Re: Une femme donne de la nourriture à un renard 1 la vache le bon que j'ai fais Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 361 Karma: 1029 Re: Une femme donne de la nourriture à un renard Re: Une femme donne de la nourriture à un renard 1 Je savais pas que ça miaulait les rena....aaaah EndymionRaul Je m'installe Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 306 Karma: 234 Re: Une femme donne de la nourriture à un renard Re: Une femme donne de la nourriture à un renard 0 @Roheniem C'est toi le renard, ok. Volodia Je m'installe Inscrit le: 14/8/2019 Envois: 108 Karma: 87 Re: Une femme donne de la nourriture à un renard Re: Une femme donne de la nourriture à un renard 0 Au moins le chat a compris qu'il ne fallait pas habituer les animaux sauvages aux humains. Merci ninchat fougueux. maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 123 Karma: 544 Re: Une femme donne de la nourriture à un renard Re: Une femme donne de la nourriture à un renard 0



Tous ceux qui ont des chats le savent, les fabricants mettent de la drogue hyper addictive qui les rend fou.



Hors de question d'en perdre une miette. Tous ceux qui ont des chats le savent, les fabricants mettent de la drogue hyper addictive qui les rend fou.Hors de question d'en perdre une miette. pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6641 Karma: 1953 Re: Une femme donne de la nourriture à un renard Re: Une femme donne de la nourriture à un renard 0 Le chat a parfaitement réagi c'est un bon matou