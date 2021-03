Vidéo : Quand tu n'es pas un bon simulateur Posté par poussinlex

Un jeune homme ne peut pas faire de sport à cause d'une blessure à un pied...



Vidéo (9s) : Un mauvais simulateur





Auteur Conversation avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1896 Karma: 1223 Re: Quand tu n'es pas un bon simulateur Re: Quand tu n'es pas un bon simulateur 0 futur joueur de foot? Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5552 Karma: 5287 Re: Quand tu n'es pas un bon simulateur Re: Quand tu n'es pas un bon simulateur 0 Il fait ce qu'il veut, on est en République, non ? Mitri J'aime glander ici Inscrit le: 14/12/2006 Envois: 9247 Karma: 417 Re: Quand tu n'es pas un bon simulateur Re: Quand tu n'es pas un bon simulateur 1 Le choc a dû être violent pour qu'il confonde son pied valide avec l'autre Gotalife Je viens d'arriver Inscrit le: 1/12/2020 Envois: 29 Karma: 103 Re: Quand tu n'es pas un bon simulateur Re: Quand tu n'es pas un bon simulateur 0



Comme on disait au temps jadis, "lève toi et marche". Mais on le sait tous, c'était un simulateur qui ne voulait pas faire de beach volley avec Jésus, tout simplement. DAMNED! Vilkas Je viens d'arriver Inscrit le: 20/4/2019 Envois: 57 Karma: 110 Re: Quand tu n'es pas un bon simulateur Re: Quand tu n'es pas un bon simulateur 0 Encore un médecin qui confond la droite de la gauche ... WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2867 Karma: 9172 Re: Quand tu n'es pas un bon simulateur Re: Quand tu n'es pas un bon simulateur 0 Même Neymar n’a pas osé, c’est dire. MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1437 Karma: 2442 Re: Quand tu n'es pas un bon simulateur Re: Quand tu n'es pas un bon simulateur 1 En étant à pieds, on peut tout de même se faire une grosse chute...

(jeu de mots laids). Wakkai Je suis accro Inscrit le: 8/10/2012 Envois: 812 Karma: 1669 Re: Quand tu n'es pas un bon simulateur Re: Quand tu n'es pas un bon simulateur 1

Mais du coup... on ne s'endort plus sur la béquille ? Kentriodon Je m'installe Inscrit le: 15/9/2008 Envois: 497 Karma: 843 Re: Quand tu n'es pas un bon simulateur Re: Quand tu n'es pas un bon simulateur 1

@Gudevski

Il fait ce qu'il veut, on est en République, non ?

République et démocratie sont deux choses différentes.