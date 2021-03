Vidéo : Un coiffeur fabrique des perruques sur mesure (Chine) Posté par CrazyCow

En Chine, un coiffeur fabrique des perruques sur mesure pour ses clients.



Vidéo (5mn9s) : Perruques sur mesure





Vidéo : Le coiffeur (Jeremy Nadeau) Vidéo : Quand tu sors du coiffeur et que t'aimes pas Vidéo : Le fitness, c'est top moumoute ! Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeFreund Re: Un coiffeur fabrique des perruques sur mesure (Chine) Je suis partagé entre l'admiration de la qualité du travail et la peur de n'avoir plus que du fake... nakag Re: Un coiffeur fabrique des perruques sur mesure (Chine) C'est fou comme une coupe de cheveux te donne plus de légitimité WeWereOnABreak Re: Un coiffeur fabrique des perruques sur mesure (Chine) Perso j'ai commencé a perdre les cheveux à 30 ans j'ai tenu 2 ans et je suis passé a la tondeuse. Ca fait des économie.



Apres je comprend que certain ai du mal avec la perte de cheveux et bien sur je ne parle pas de ceux qui on eu des accidents.



roondar Re: Un coiffeur fabrique des perruques sur mesure (Chine) C'est vrai que le résultat est bluffant.

On pourrait presque parler de coiffure réparatrice, vu les trous que certains ont et les complexes que cela peut développer.

Rhododendron Re: Un coiffeur fabrique des perruques sur mesure (Chine) Le résultat est bluffant.

Je dirais même top moumoute !

Squaller Re: Un coiffeur fabrique des perruques sur mesure (Chine) I agree !



