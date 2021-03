Vidéo : Une action coup de poing du Front de Libération des Poubelles Posté par -Flo-

Une poubelle appartenant au Front de Libération des Poubelles participe à une action coup de poing : elle menace les voitures tout en libérant les autres poubelles qu’elle croise sur son chemin pour les rallier à sa cause. La révolution est en marche, et rien ne pourra plus l’arrêter.





Vidéo (29s) : Le Front de Libération des Poubelles en action





Auteur Conversation Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 549 Karma: 2030 Re: Une action coup de poing du Front de Libération des P... Re: Une action coup de poing du Front de Libération des P... 0 Poubelle la vie ! Yazguen Maître GIF Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 12277 Karma: 10618 En ligne ! Re: Une action coup de poing du Front de Libération des P... Re: Une action coup de poing du Front de Libération des P... 0 Lamentable, de vrais ordures!!! bidoop Je suis accro Inscrit le: 31/7/2005 Envois: 1175 Karma: 558 Re: Une action coup de poing du Front de Libération des P... Re: Une action coup de poing du Front de Libération des P... 1 Le titre est tellement magique.

Pire: Il prend tout son sens à la lecture de la vidéo. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2468 Karma: 5828 En ligne ! Re: Une action coup de poing du Front de Libération des P... Re: Une action coup de poing du Front de Libération des P... 0 on vit une drôle d'époque , les poubelles sortent plus souvent que nous ... maddguez Je viens d'arriver Inscrit le: 9/2/2018 Envois: 45 Karma: 96 Re: Une action coup de poing du Front de Libération des P... Re: Une action coup de poing du Front de Libération des P... 0 Je pense que c'est juste le vent et le hasard...



Je connais une poubelle et elle est très contente de sa condition.

Pire: Il prend tout son sens à la lecture de la vidéo. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2468 Karma: 5828 En ligne ! Re: Une action coup de poing du Front de Libération des P... Re: Une action coup de poing du Front de Libération des P... 0 on vit une drôle d'époque , les poubelles sortent plus souvent que nous ... maddguez Je viens d'arriver Inscrit le: 9/2/2018 Envois: 45 Karma: 96 Re: Une action coup de poing du Front de Libération des P... Re: Une action coup de poing du Front de Libération des P... 0 Je pense que c'est juste le vent et le hasard...



