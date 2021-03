Vidéo : L'artiste Simon Berger sculpte des visages en verre brisé Posté par vojack

L'artiste suisse Simon Berger sculpte des visages en verre brisé avec un marteau.



Vidéo (1mn57s) : Simon Berger, sculpteur sur verre





Sur le même sujet :

Vidéo : Sculpture sur bois Buddha et Bishamon Vidéo : Sculpture dans de la peinture acrylique Vidéo : Un métro sauvé par une sculpture de baleine Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 551 Karma: 2042 En ligne ! Re: L'artiste Simon Berger sculpte des visages en ve... Re: L'artiste Simon Berger sculpte des visages en ve... 5 kpouer Parfois, il est important de savoir briser la glace. Parfois, il est important de savoir briser la glace. TasteDaLoko Je m'installe Inscrit le: 11/8/2015 Envois: 131 Karma: 186 Re: L'artiste Simon Berger sculpte des visages en ve... Re: L'artiste Simon Berger sculpte des visages en ve... 4 au début je me suis dis "encore un illuminé d'artiste contemporain"



Et au final, je dois bien avoué que c'est impressionnant et intéressant ! Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5554 Karma: 5286 Re: L'artiste Simon Berger sculpte des visages en ve... Re: L'artiste Simon Berger sculpte des visages en ve... 0 Je connaissais le marteau à bomber le verre mais pas le marteau à peindre le verre; il faut que je recommence mon apprentissage. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1193 Karma: 1999 Re: L'artiste Simon Berger sculpte des visages en ve... Re: L'artiste Simon Berger sculpte des visages en ve... 2 Là c'est foutu pour appeler Olivier de CarGlass ! Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 6632 Karma: 2796 Re: L'artiste Simon Berger sculpte des visages en ve... Re: L'artiste Simon Berger sculpte des visages en ve... 0 Bravo mec , rien que pour l'éclate d'éclater du verre , ça m'éclate. Kroeus Je m'installe Inscrit le: 2/5/2017 Envois: 258 Karma: 476 Re: L'artiste Simon Berger sculpte des visages en ve... Re: L'artiste Simon Berger sculpte des visages en ve... 2 Statistiquement, il a certainement commencé par dessiner une bite, avant de se rendre compte que ça rendait bien et qu'il pouvait maîtriser cette technique unique. MaxiSucuk Je m'installe Inscrit le: 30/7/2018 Envois: 359 Karma: 421 Re: L'artiste Simon Berger sculpte des visages en ve... Re: L'artiste Simon Berger sculpte des visages en ve... 0 'Kamala HaWwiss" BEBER7 Je m'installe Inscrit le: 12/5/2017 Envois: 390 Re: L'artiste Simon Berger sculpte des visages en ve... Re: L'artiste Simon Berger sculpte des visages en ve... 0 Je comprenais pas pourquoi la television francaise faisait carrement un sujet sur cet homme, ce n'est pas dans leur habitude de nous montrer des choses sympas sans raison... Puis Kamala Harris est arrivé sur la table, j'ai compris et j'ai arreté la video. lateek Je m'installe Inscrit le: 27/6/2012 Envois: 190 Karma: 484 Re: L'artiste Simon Berger sculpte des visages en ve... Re: L'artiste Simon Berger sculpte des visages en ve... 0 Ça ne doit pas être pratique de recevoir des commandes du monde entier quand on refuse de travailler sur commande. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.