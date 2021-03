Vidéo : Un bonhomme en carton fait un tour de magie Posté par Mitri

Un bonhomme en carton fait un tour de magie avec une boule en aluminium.



Vidéo (27s) : Un magicien en carton





Auteur Conversation Opikanoba Je masterise ! Inscrit le: 19/6/2007 Envois: 2053 Karma: 196 Re: Un bonhomme en carton fait un tour de magie Re: Un bonhomme en carton fait un tour de magie 0 j'adore Inks1 Je viens d'arriver Inscrit le: 8/1/2020 Envois: 4 Re: Un bonhomme en carton fait un tour de magie Re: Un bonhomme en carton fait un tour de magie 0 Il est plus doué que moi LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4281 Karma: 11208 En ligne ! Re: Un bonhomme en carton fait un tour de magie Re: Un bonhomme en carton fait un tour de magie 1 Il va faire un carton! _hans Je m'installe Inscrit le: 19/6/2017 Envois: 152 Karma: 794 Re: Un bonhomme en carton fait un tour de magie Re: Un bonhomme en carton fait un tour de magie 2 L'alu totale ! lateek Je m'installe Inscrit le: 27/6/2012 Envois: 191 Karma: 485 En ligne ! Re: Un bonhomme en carton fait un tour de magie Re: Un bonhomme en carton fait un tour de magie 0 Pas moins utile qu'un Boston Dynamics ! Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3160 Karma: 1317 Re: Un bonhomme en carton fait un tour de magie Re: Un bonhomme en carton fait un tour de magie 0 Excellent ! CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15155 Karma: 19967 Re: Un bonhomme en carton fait un tour de magie Re: Un bonhomme en carton fait un tour de magie 0 asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 1055 Karma: 514 En ligne ! Re: Un bonhomme en carton fait un tour de magie Re: Un bonhomme en carton fait un tour de magie 1 Dommage le trucage est assez évident. Même pour les béotiens qui n'ont jamais fait de prestidigitation.





On voit clairement le faux pouce de l'automate.