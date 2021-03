Vidéo : Un ours pourchasse un homme et se fait percuter par un bus (Russie) Posté par Skwatek

Un ours pourchasse un homme et se fait percuter par un bus à Nijnevartovsk, en Russie.







Vidéo (40s) : Un ours percuté par un bus en pourchassant un homme





CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15155 Karma: 19966 Re: Un ours pourchasse un homme et se fait percuter par u... 7 Qu'est-ce qu'un complexe hôtelier fait avec un ours en cage ?!

CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15155 Karma: 19966 Re: Un ours pourchasse un homme et se fait percuter par u... Re: Un ours pourchasse un homme et se fait percuter par u... 7 Qu'est-ce qu'un complexe hôtelier fait avec un ours en cage ?! Goofy4321 Je viens d'arriver Inscrit le: 16/10/2012 Envois: 55 Karma: 275 Re: Un ours pourchasse un homme et se fait percuter par u... Re: Un ours pourchasse un homme et se fait percuter par u... 1 On n'était pas loin de battre le record d'Ursain Bolt sur ce sprint LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4281 Karma: 11208 En ligne ! Re: Un ours pourchasse un homme et se fait percuter par u... Re: Un ours pourchasse un homme et se fait percuter par u... 0 Les autorités locales ont finalement décidé de l'épargner suite à de nombreux messages de contestations. Elles cherchent désormais un lieu qui pourrait l'accueillir.



Pourquoi pas dans la nature? Il me semble qu'il y a encore quelques animaux qui n'ont pas été exterminé...



Pourquoi pas dans la nature? Il me semble qu'il y a encore quelques animaux qui n'ont pas été exterminé... Citation :Pourquoi pas dans la nature? Il me semble qu'il y a encore quelques animaux qui n'ont pas été exterminé... Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 4021 Karma: 2875 Re: Un ours pourchasse un homme et se fait percuter par u... Re: Un ours pourchasse un homme et se fait percuter par u... 0 "Je me fais pourchasser par un ours puis cet ours se fait percuter par un bus et disparaît"



FFFeu Je viens d'arriver Inscrit le: 18/5/2018 Envois: 87 Re: Un ours pourchasse un homme et se fait percuter par u... Re: Un ours pourchasse un homme et se fait percuter par u... 0 @LeFreund Parce qu'on relâche pas un animal domestiqué en pleine nature s'il n'a connu que l'asservissement. C'est comme si on te jetait à poil dans la forêt d'Amazonie ou dans le désert du Sahara, tu crèves à coup sûr. L'erreur est à la source, il faut arrêter les zoo et surtout interdire les lieux touristiques à posséder et exploiter des animaux.



Il aurait sans doute sa place dans un refuge, un sanctuaire pour vivre sa vie.

maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 125 Karma: 545 Re: Un ours pourchasse un homme et se fait percuter par u... Re: Un ours pourchasse un homme et se fait percuter par u... 0 Mais comme tu dois être heureux quand tu sais que quelqu'un a filmer le truc. poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2786 Karma: 710 Re: Un ours pourchasse un homme et se fait percuter par u... Re: Un ours pourchasse un homme et se fait percuter par u... 3 Son propriétaire a refusé de le reprendre



Comme si ils étaient pas assez cruel de garder un ours en cage, ils le surveillent pas, et ils le jettent comme une vieille chaussette parce qu'il est blessé ?



Franchement je sais pas ce que c'est que cette hôtel mais c'est vraiment exécrable...



Comme si ils étaient pas assez cruel de garder un ours en cage, ils le surveillent pas, et ils le jettent comme une vieille chaussette parce qu'il est blessé ?



Haut