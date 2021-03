Vidéo : Message « Attention aux chevaux ! » sur une remorque Posté par Koreus

Un automobiliste ne comprend pas l'utilité du message « Attention aux chevaux ! » sur une remorque.





Vidéo (7s) : Attention aux chevaux !





Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 468 Karma: 2896 Re: Message « Attention aux chevaux ! » sur une remorque Re: Message « Attention aux chevaux ! » sur une remorque 2 Un amusant montage réalisé avec l'incrustation d'un sticker sur Snapchat

Tempo123 Je viens d'arriver Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 8 Re: Message « Attention aux chevaux ! » sur une remorque Re: Message « Attention aux chevaux ! » sur une remorque 0 Est ce qu'il y en a qui voient quelque chose de drôle dans cette vidéo ou un côté insolite à l'utilisation d'un filtre Snapchat? kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1988 Karma: 3828 Re: Message « Attention aux chevaux ! » sur une remorque Re: Message « Attention aux chevaux ! » sur une remorque 0

@Tempo123

Est ce qu'il y en a qui voient quelque chose de drôle dans cette vidéo ou un côté insolite à l'utilisation d'un filtre Snapchat?





Il a quand même réussis à faire le lien entre une situation de la vie réel et un filtre Snapchat.



WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2872 Karma: 9190 Re: Message « Attention aux chevaux ! » sur une remorque Re: Message « Attention aux chevaux ! » sur une remorque 0 Tremblez Spielberg et autre Georges Lucas ! Tremblez ! Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 554 Karma: 2058 En ligne ! Re: Message « Attention aux chevaux ! » sur une remorque Re: Message « Attention aux chevaux ! » sur une remorque 0



Après, mieux vaut prévenir que guérir...