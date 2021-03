Vidéo : Une tortue essaie d'empêcher un lion de boire à un point d'eau Posté par Kilroy1

Une tortue cherche des crosses à un lion qui boit dans un point d'eau.



Vidéo (1mn56s) : Une tortue d'eau attaque un lion





Auteur Conversation Cmlle Je viens d'arriver Inscrit le: 13/3/2021 Envois: 4 Re: Une tortue essaie d'empêcher un lion de boire à ... Re: Une tortue essaie d'empêcher un lion de boire à ... 0 Tortue, quand c'est non, c'est non. There are plenty of fish in the sea. Anatole67 Je suis accro Inscrit le: 24/9/2009 Envois: 940 Karma: 312 Re: Une tortue essaie d'empêcher un lion de boire à ... Re: Une tortue essaie d'empêcher un lion de boire à ... 0 toxoplasmose ! Moana Je m'installe Inscrit le: 21/5/2015 Envois: 429 Karma: 643 Re: Une tortue essaie d'empêcher un lion de boire à ... Re: Une tortue essaie d'empêcher un lion de boire à ... 2 La fable bien connue du Lion et de la tortue à La Fontaine. Goth-Ame Je viens d'arriver Inscrit le: 18/12/2017 Envois: 60 En ligne ! Re: Une tortue essaie d'empêcher un lion de boire à ... Re: Une tortue essaie d'empêcher un lion de boire à ... 0 Reptiles VS Félins, la guerre est lancée ...

Ou pas ^^



Ou pas ^^ zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 873 Karma: 2816 Re: Une tortue essaie d'empêcher un lion de boire à ... Re: Une tortue essaie d'empêcher un lion de boire à ... 1 Je me suis toujours demandé qui était le plus fort: le éléphant ou l’hippopotame.

C'est malin, maintenant je me demande si c'est le lion ou la tortue le plus fort... Jimmy-Floyd Je viens d'arriver Inscrit le: 10/5/2011 Envois: 46 Re: Une tortue essaie d'empêcher un lion de boire à ... Re: Une tortue essaie d'empêcher un lion de boire à ... 0 Elle n'essaie pas de l'empêcher de boire, elle essaie juste de dénicher quelques parasites de sa gueule. J'ai vu des tortues faire ca avec des rhinos. Caledonien Je viens d'arriver Inscrit le: 11/1/2016 Envois: 9 Re: Une tortue essaie d'empêcher un lion de boire à ... Re: Une tortue essaie d'empêcher un lion de boire à ... 0 @zoneh Non parce que l’hippopotame c'est quand même très très fort Squaller Je suis accro Inscrit le: 11/9/2015 Envois: 1296 Karma: 565 Re: Une tortue essaie d'empêcher un lion de boire à ... Re: Une tortue essaie d'empêcher un lion de boire à ... 2 zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 873 Karma: 2816 Re: Une tortue essaie d'empêcher un lion de boire à ... Re: Une tortue essaie d'empêcher un lion de boire à ... 0

http://www.legorafi.fr/2013/07/16/sondage-bva-pour-55-des-francais-lelephant-est-plus-fort-que-lhippopotame/ Citation : Tempo123 Je viens d'arriver Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 9 Re: Une tortue essaie d'empêcher un lion de boire à ... Re: Une tortue essaie d'empêcher un lion de boire à ... 0 Pour la défense de Caroline, le lion a un petit air de Bill!