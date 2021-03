Vidéo : Un commerçant se défend avec des bières contre un voleur armé d'un couteau (Chine) Posté par LeFreund

Un commerçant se défend à grands coups de bouteilles de bière contre un voleur armé d'un couteau à Dalian, en Chine.



Vidéo (1mn15s) : Un commerçant se défend avec des bières contre un voleur





WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2874 Karma: 9195 En ligne ! Re: Un commerçant se défend avec des bières contre un vol... Re: Un commerçant se défend avec des bières contre un vol... 0 Trop bonne cette bière, elle éclate la tête. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4298 Karma: 11271 En ligne ! Re: Un commerçant se défend avec des bières contre un vol... Re: Un commerçant se défend avec des bières contre un vol... 0 Il a été condamné à 3 ans de prison pour "vol en état d'ébriété" ? maddguez Je viens d'arriver Inscrit le: 9/2/2018 Envois: 46 Karma: 97 Re: Un commerçant se défend avec des bières contre un vol... Re: Un commerçant se défend avec des bières contre un vol... 0 On ne le dira jamais assez l'abus d'alcool est dangereux pour la santé Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5559 Karma: 5287 Re: Un commerçant se défend avec des bières contre un vol... Re: Un commerçant se défend avec des bières contre un vol... 0

Le Grand Jojo - On a soif ! yann21 Je m'installe Inscrit le: 15/7/2015 Envois: 187 Karma: 108 Re: Un commerçant se défend avec des bières contre un vol... Re: Un commerçant se défend avec des bières contre un vol... 0 3 bières dans le cornet et il ne tient plus debout , pfff Hetzer Je masterise ! Inscrit le: 20/7/2013 Envois: 2739 Karma: 2355 Re: Un commerçant se défend avec des bières contre un vol... Re: Un commerçant se défend avec des bières contre un vol... 0 Il les a bien dégusté ses bières! Il doit avoir mal aux cheveux...



Par contre 3 ans de prison, ça rigole zéro là-bas. pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6646 Karma: 1959 Re: Un commerçant se défend avec des bières contre un vol... Re: Un commerçant se défend avec des bières contre un vol... 0 Horrible GerardLeBarbare Je suis accro Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 1123 Karma: 1775 Re: Un commerçant se défend avec des bières contre un vol... Re: Un commerçant se défend avec des bières contre un vol... 0 Je ne dois pas voir la même video que les autorités chinoises, il voulait l'égorger, pas seulement le voler.

il rapproche son couteau doucement vers la gorge du gars...

a 16-17 secondes, moi, je le vois clairement faire ça. pOpO_510 Je m'installe Inscrit le: 17/4/2008 Envois: 317 Karma: 573 En ligne ! Re: Un commerçant se défend avec des bières contre un vol... Re: Un commerçant se défend avec des bières contre un vol... 0 Après la bière administrée par voie orale, (qu'on connait tous) voici la version par voie cutanée. Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 564 Karma: 2075 En ligne ! Re: Un commerçant se défend avec des bières contre un vol... Re: Un commerçant se défend avec des bières contre un vol... 0 Un peu plus et on assistait à une mise en bière...