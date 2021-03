Vidéo : Une femme sauvée alors qu'elle tente de se jeter d'un pont (Russie) Posté par Avaruus

Une femme escalade un grillage et tente de se jeter d'un pont, mais un passant qui l'a vue la rattrape au dernier moment par la jambe. Le suicide est ainsi évité.



Vidéo (32s) : Des adolescents stoppent une tentative de suicide





Vidéo : Une femme tombe dans la fosse aux ours du zoo de Berlin Vidéo : Il fait une blague à sa copine (L'Arroseur arrosé)

Top commentaires Syden Je m'installe Inscrit le: 28/7/2017 Envois: 200 Karma: 287 Re: Une femme sauvée alors qu'elle tente de se jeter... 7 @EndymionRaul

Je me demande, en voyant cette scène, si je ferais partie de ceux qui, comme le premier à courir, réagiraient à l'instinct, ou parmi ceux qui se demanderaient :" Est-ce bien réel?", "Est-ce que c'est une blague?"

Serais-je tétanisé devant l'absurdité (et ce n'est pas une moquerie quand j'emploie le mot "absurdité") de la situation ?

Comme dans toutes les situations, certains ont de meilleurs réflexes que d'autres, mais ces autres n'en sont pas pour autant moins gentils...



Heureux que l'un d'entre eux ait eu un réflexe salvateur rapide.



Et espérons que la fille trouve une solution viable aux soucis qui l'ont menée jusque là.

zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 873 Karma: 2816 En ligne ! Re: Une femme sauvée alors qu'elle tente de se jeter... 4 Vous êtes sûrs que c'est en Russie? je m'attendais à voir un ours, un tank, un road rage ou Poutine sur une licorne! LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4293 Karma: 11264 Re: Une femme sauvée alors qu'elle tente de se jeter... 0 Aux états-unis, elle aurait été abattue avant d'avoir pu finir de franchir le grillage Washburn Je m'installe Inscrit le: 16/6/2014 Envois: 130 Karma: 227 Re: Une femme sauvée alors qu'elle tente de se jeter... 4 Je trouve ça terrifiant.

A quel point il faut être désespéré pour prendre une décision si horrible.

Elle me fout les boules cette vidéo. Rayflex Je m'installe Inscrit le: 20/1/2015 Envois: 434 Karma: 1446 Re: Une femme sauvée alors qu'elle tente de se jeter... 0 J'espère qu'on va aller s'empresser de leur demander s'ils jouent aux jeux vidéos Nicolin Je m'installe Inscrit le: 26/10/2015 Envois: 166 Re: Une femme sauvée alors qu'elle tente de se jeter... 2 En espérant qu'elle aille mieux et suivie par des spécialistes EndymionRaul Je m'installe Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 318 Karma: 241 Re: Une femme sauvée alors qu'elle tente de se jeter... 1 C'est bien. Malheureusement, sur tous les mec que l'ont vois marcher et qui se retournent, "UN SEUL" est arrivé tout de suite en courant. Ensuite un autre a fait l'effort rapidement après. Ce détail a à mes yeux beaucoup d'importance. Ca en dit long sur le comportement de l'homme et le comportement humain.



Par contre, quand ont veux se suicider en sautant d'un pont, ont le fait quand il n'y a personne.



Sinon je pense que c'est plutot un appel à l'aide. PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11319 Karma: 11164 Re: Une femme sauvée alors qu'elle tente de se jeter... 0 Pfff, si on peut même plus crever tranquille... Syden Je m'installe Inscrit le: 28/7/2017 Envois: 200 Karma: 287 Re: Une femme sauvée alors qu'elle tente de se jeter... 7 @EndymionRaul

Je me demande, en voyant cette scène, si je ferais partie de ceux qui, comme le premier à courir, réagiraient à l'instinct, ou parmi ceux qui se demanderaient :" Est-ce bien réel?", "Est-ce que c'est une blague?"

Serais-je tétanisé devant l'absurdité (et ce n'est pas une moquerie quand j'emploie le mot "absurdité") de la situation ?

Comme dans toutes les situations, certains ont de meilleurs réflexes que d'autres, mais ces autres n'en sont pas pour autant moins gentils...



Heureux que l'un d'entre eux ait eu un réflexe salvateur rapide.



Siegfried Je m'installe Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 205 Karma: 147 Re: Une femme sauvée alors qu'elle tente de se jeter... 0

@EndymionRaul

@EndymionRaul

C'est bien. Malheureusement, sur tous les mec que l'ont vois marcher et qui se retournent, "UN SEUL" est arrivé tout de suite en courant. Ensuite un autre a fait l'effort rapidement après. Ce détail a à mes yeux beaucoup d'importance. Ca en dit long sur le comportement de l'homme et le comportement humain.





Outre le fait que certains ont pas du percuter tout de suite, ils ont vu une nana escalader une barrière en se disant "tiens, qu'est ce qu'elle fou?" (on est en russie en plus, les comportement du genre sont moins insolite qu'en france)

Il y a un principe social qui s'appelle la "dilution de responsabilité"

Plus un individu fait parti d'une foule nombreuse, moins il est succeptible d'intervenir, en se disant inconsciemment qu'un d'autre le fera.



On en parle ici (expérience du témoin en 68):

https://www.youtube.com/watch?v=l8ApMMQ3lpw&t=974s



Les autres expériences qu'aborde la vidéo valent aussi le coup d'oeil.

Mieux comprendre la psychologie sociale, évite les jugements de valeurs à la va vite



Citation :

Par contre, quand ont veux se suicider en sautant d'un pont, ont le fait quand il n'y a personne.



Sinon je pense que c'est plutot un appel à l'aide.



C'est une remarque pertinente.

C'est d'ailleurs la différence fondamentale entre homme et femmes en matière de suicide.

Si les femmes sont deux fois plus nombreuse à tenter de se suicider, elles y parviennent 4 fois moins souvent que les hommes.

Car comme tu dis, biensouvent c'est une tentative qui laisse une "porte ouverte", un espoir, un appel à l'aide.



Là ou en general quand l'homme prend la décision, il prend au contraire des mesures pour être sur d'y parvenir (porte verouillé, methode radicale, absence de témoin)



C'est assez documenté comme différence. 

bobolebobo Je m'installe Inscrit le: 21/1/2013 Envois: 180 Karma: 329 Re: Une femme sauvée alors qu'elle tente de se jeter... 2

@EndymionRaul

@EndymionRaul

C'est bien. Malheureusement, sur tous les mec que l'ont vois marcher et qui se retournent, "UN SEUL" est arrivé tout de suite en courant. Ensuite un autre a fait l'effort rapidement après. Ce détail a à mes yeux beaucoup d'importance. Ca en dit long sur le comportement de l'homme et le comportement humain.



Par contre, quand ont veux se suicider en sautant d'un pont, ont le fait quand il n'y a personne.



Sinon je pense que c'est plutot un appel à l'aide.



En fait dans le meme commentaire t'arrives à critiquer tout le monde toi : les mecs qui aident pas assez vite, ceux qui réagissent pas, ceux qui n'etaient pas là (l'humanité), et même la fille qui sait pas s'y prendre correctement pour se suicider. 

corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1338 Karma: 3420 En ligne ! Re: Une femme sauvée alors qu'elle tente de se jeter... 1 Heureusement, elle n'a pas russie. Siegfried Je m'installe Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 205 Karma: 147 Re: Une femme sauvée alors qu'elle tente de se jeter... 0

@Syden

@Syden

@EndymionRaul

Je me demande, en voyant cette scène, si je ferais partie de ceux qui, comme le premier à courir, réagiraient à l'instinct, ou parmi ceux qui se demanderaient :" Est-ce bien réel?", "Est-ce que c'est une blague?"

Serais-je tétanisé devant l'absurdité (et ce n'est pas une moquerie quand j'emploie le mot "absurdité") de la situation ?

Comme dans toutes les situations, certains ont de meilleurs réflexes que d'autres, mais ces autres n'en sont pas pour autant moins gentils...



Heureux que l'un d'entre eux ait eu un réflexe salvateur rapide.



Et espérons que la fille trouve une solution viable aux soucis qui l'ont menée jusque là.



C'est appréciable d'avoir ce genre de recul et d'objectivité.

Si on regarde plus loin, aujourd'hui en regardant le régime nazi, beaucoup se disent "ces gens là devaient être profondément mauvais, moi si j'avais été a leur place, j'aurai résisté, j'aurai jamais été un agent nazi ou un gardien de camp.""



Hors la psychologie sociale est hélas plus complexe que ça.

On s'aperçoit que ces gens n'étaient pas si différent de nous ni qu'ils avaient de moins bonnes qualité

Et une large majorité d'entre nous auraient, dans les mêmes circonstances sociales et historique, commis des actes horribles, en particulier ceux qui avancent des certitudes de vertu et de non remise en question.

Dans la vidéo que j'ai posté au VDD , l'expérience de standford en 71 donne d'ailleurs quelques indices. 

kogoro Je viens d'arriver Inscrit le: 23/9/2008 Envois: 57 Re: Une femme sauvée alors qu'elle tente de se jeter... 0 Moi je fais parti de ceux qui n'interviennent pas. Qui suis-je pour empecher quelqu'un de réaliser son rêve. Après si c'est juste un appel à l'aide et que la personne attende que je vienne la sauver ben elle se serait tromper de luron. Mauvais pari ^^



"Je vais sauter !" "Vas y je regarde, promis je ne film pas" tepezed Je suis accro Inscrit le: 20/6/2014 Envois: 1286 Karma: 1051 Re: Une femme sauvée alors qu'elle tente de se jeter... Re: Une femme sauvée alors qu'elle tente de se jeter... 0 On peut dire que ses sauveurs tombent à pic !



Et qu'ils n'ont pas traité ça par dessus la jambe... dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2470 Karma: 5843 Re: Une femme sauvée alors qu'elle tente de se jeter... Re: Une femme sauvée alors qu'elle tente de se jeter... 0 quel manque de savoir vivre ! kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1989 Karma: 3834 Re: Une femme sauvée alors qu'elle tente de se jeter... Re: Une femme sauvée alors qu'elle tente de se jeter... 0



Quitte à faire de l'humour noir :



Citation :

@kogoro

"Je vais sauter !" "Vas y je regarde, promis je ne film pas"



Tu pourrais au moins répondre : "Au revoir maman". 

Phil_QC Je m'installe Inscrit le: 26/10/2007 Envois: 291 En ligne ! Re: Une femme sauvée alors qu'elle tente de se jeter... 0

@EndymionRaul

@EndymionRaul

C'est bien. Malheureusement, sur tous les mec que l'ont vois marcher et qui se retournent, "UN SEUL" est arrivé tout de suite en courant. Ensuite un autre a fait l'effort rapidement après. Ce détail a à mes yeux beaucoup d'importance. Ca en dit long sur le comportement de l'homme et le comportement humain.



Par contre, quand ont veux se suicider en sautant d'un pont, ont le fait quand il n'y a personne.



Sinon je pense que c'est plutot un appel à l'aide.



En une réaction, t'as réussi à me faire vivre des émotions différente: Stupeur, colère et pitié. Bravo ! 

Phil_QC Je m'installe Inscrit le: 26/10/2007 Envois: 291 En ligne ! Re: Une femme sauvée alors qu'elle tente de se jeter... 0

@Siegfried

@Siegfried



Hors la psychologie sociale est hélas plus complexe que ça.

On s'aperçoit que ces gens n'étaient pas si différent de nous ni qu'ils avaient de moins bonnes qualité

Et une large majorité d'entre nous auraient, dans les mêmes circonstances sociales et historique, commis des actes horribles, en particulier ceux qui avancent des certitudes de vertu et de non remise en question.

Dans la vidéo que j'ai posté au VDD , l'expérience de standford en 71 donne d'ailleurs quelques indices.



