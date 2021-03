Vidéo : Une mauvaise mère se fait passer un savon Posté par -Flo-

Une poule corrige la manière de couver d’une autre poule, puis lui fait savoir ce qu’elle pense de sa façon d’envisager la maternité.







Vidéo (15s) : Une mauvaise poule se fait passer un savon





draider123 Je m'installe Inscrit le: 18/12/2009 Envois: 257 Karma: 227 Re: Une mauvaise mère se fait passer un savon Re: Une mauvaise mère se fait passer un savon 0 En voilà une qui va finir embrochée dans un camion samedi prochain au marché samedi prochain au marché LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4300 Karma: 11273 Re: Une mauvaise mère se fait passer un savon Re: Une mauvaise mère se fait passer un savon 0 Si seulement on pouvait faire pareil avec les parents de certains enfants! PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11321 Karma: 11168 Re: Une mauvaise mère se fait passer un savon Re: Une mauvaise mère se fait passer un savon 0 Ca doit être ça, une vraie mère poule. NeZeiQei Je m'installe Inscrit le: 23/8/2020 Envois: 105 Karma: 74 Re: Une mauvaise mère se fait passer un savon Re: Une mauvaise mère se fait passer un savon 1 Si la poule pouvait parler :

Mais couve le comme il faut cet oeuf !!

T'a rien dans la tête ou quoi !! caMehTecniV Je viens d'arriver Inscrit le: 19/3/2013 Envois: 42 Re: Une mauvaise mère se fait passer un savon Re: Une mauvaise mère se fait passer un savon 0 L'autre poule est un coq ! Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 565 Karma: 2079 En ligne ! Re: Une mauvaise mère se fait passer un savon Re: Une mauvaise mère se fait passer un savon 0 @NeZeiQei Ou même :

« Mais bordel, Martine, on ne couve pas œuf par intermittence !

Tiens, tu le mets lààà voilààà...

Et, mais...AHNEMEREGARDEPASAVECCETAIRVIDEOUJEVAISMONTERSURMESERGOTS !

Allez, là, ça part, t’apprendras, tiens !!! » Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4559 Karma: 7009 En ligne ! Re: Une mauvaise mère se fait passer un savon Re: Une mauvaise mère se fait passer un savon 1 Maintenant y a prescription et je peux en parler...j ai côtoyé @Avaruus dans ma première team egg...il etait aussi cingle que cette poule!!! Des messages a 3 heures du mat par sms...des notifs des mp..ah nan un tyran. Et je parle pas de @Quenelski et @Lindien heureusement ces trois la savent pas ou j habite....

Kanpindon Je suis accro Inscrit le: 2/1/2017 Envois: 1356 Karma: 1034 Re: Une mauvaise mère se fait passer un savon Re: Une mauvaise mère se fait passer un savon 0 N'empêche à première vue de gros noob des villes qui n'y connait rien, elle a pas l'air super bien la poule...