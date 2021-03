Vidéo : Un train roule à reculons sur une distance de 35 kilomètres (Inde) Posté par Skwatek

En Inde, un train a roulé à reculons sur une distance de 35 kilomètres à la suite d’une défaillance mécanique.





Vidéo (59s) : Un train roule à reculons





roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1131 Karma: 3321 Re: Un train roule à reculons sur une distance de 35 kilo... 0 Il s'en passe des choses akrogames Je masterise ! Inscrit le: 4/2/2014 Envois: 2106 Karma: 447 Re: Un train roule à reculons sur une distance de 35 kilo... 1 Et ? Un train peut "rouler" dans els deux sens. Jujube51 Je viens d'arriver Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 55 Karma: 90 Re: Un train roule à reculons sur une distance de 35 kilo... 1 35 bornes avec le bip du radar de recul!!! Laisse tomber.... AymericCaron Je suis accro Inscrit le: 23/6/2020 Envois: 659 Karma: 259 Re: Un train roule à reculons sur une distance de 35 kilo... 0 "Je crois qu'on est déjà passé par là, chérie, non ?"

Un voyage sans fin !!! - Bollywood

Fabiolo Je suis accro Inscrit le: 19/12/2012 Envois: 1082 Karma: 467 Re: Un train roule à reculons sur une distance de 35 kilo... 0 @akrogames

Techniquement oui, après c'est moins pratique pour le conducteur de voir la voie et de freiner en cas d'urgence quant il va à reculons quant même.



Techniquement oui, après c'est moins pratique pour le conducteur de voir la voie et de freiner en cas d'urgence quant il va à reculons quant même. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1199 Karma: 2006 Re: Un train roule à reculons sur une distance de 35 kilo... Re: Un train roule à reculons sur une distance de 35 kilo... 0

@Fabiolo

@akrogames



Techniquement oui, après c'est moins pratique pour le conducteur de voir la voie et de freiner en cas d'urgence quant il va à reculons quant même.



Puis là les wagons sont poussés et non plus tirés (tractés) donc au moins défaut dans les rails, ça peut vite dérailler.



pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6647 Karma: 1959 Re: Un train roule à reculons sur une distance de 35 kilo... 0 Qui n'a jamais pris un train en Inde pour un long trajet de connait pas l'aventure...