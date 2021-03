Vidéo : Le joli réflexe d'une maman avec son enfant (Russie) Posté par Skwatek

Une maman retire son enfant d'un trottoir pour éviter la chute de gros blocs de neige depuis le toit d'un immeuble à Iaroslavl, en Russie.







Vidéo (10s) : Joli réflexe d'une maman





Vidéo : Une maman sauve sa fille d'une chute dans une cage d'escalier Vidéo : Un enfant de 9 ans rattrape de justesse un bébé Vidéo : Bon timing pour rattraper un parasol











10 commentaires Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4310 Karma: 11307 En ligne ! Re: Le joli réflexe d'une maman avec son enfant (Rus... Re: Le joli réflexe d'une maman avec son enfant (Rus... 5 C'est pas la première chute d'un gros bloc en Russie...











...ni la dernière! Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 569 Karma: 2095 Re: Le joli réflexe d'une maman avec son enfant (Rus... Re: Le joli réflexe d'une maman avec son enfant (Rus... 1 « Bon réflexe » et « Russie » dans le même titre, c’est rare ! Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3165 Karma: 1330 Re: Le joli réflexe d'une maman avec son enfant (Rus... Re: Le joli réflexe d'une maman avec son enfant (Rus... 3



oh pardon, du.de la conducteur.trice On peut aussi noter le réflexe du conducteuroh pardon, du.de la conducteur.trice Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5563 Karma: 5289 Re: Le joli réflexe d'une maman avec son enfant (Rus... 0 Tant pis. Gotalife Je viens d'arriver Inscrit le: 1/12/2020 Envois: 32 Karma: 113 Re: Le joli réflexe d'une maman avec son enfant (Rus... 1

Un russe blanc s'impose pour se remettre de cette video. momo57 Je m'installe Inscrit le: 2/12/2015 Envois: 153 Karma: 357 Re: Le joli réflexe d'une maman avec son enfant (Rus... 1 Oui ? Eviter un peu de neige pour mourir écrasé... pourquoi pas WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2876 Karma: 9210 Re: Le joli réflexe d'une maman avec son enfant (Rus... 1 En vrai, elle a pensé que la voiture serait un moyen plus radical que la neige pour se débarrasser de son mioche, mais ce n'était sans compter sur les réflexes du conducteur. GrossePatate Je suis accro Inscrit le: 14/2/2017 Envois: 912 Karma: 932 Re: Le joli réflexe d'une maman avec son enfant (Rus... 0 C'est facile quand tu as un seul enfant.

Quand tu en as deux, ça ne laisse pas beaucoup de temps pour choisir celui que tu préfères. Lebowsky89 Je suis accro Inscrit le: 25/4/2014 Envois: 1282 Karma: 2728 Re: Le joli réflexe d'une maman avec son enfant (Rus... 0

@Gotalife

A la bonne heure. A la tienne Citation :A la bonne heure. A la tienne SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 367 Karma: 726 Re: Le joli réflexe d'une maman avec son enfant (Rus... 0 @momo57 "un peu de neige" si ca venait du haut de l'immeuble ca peux faire autant de dégât qu'une pierre surtout sur le crâne du petit.