Vidéo : Le président Joe Biden trébuche à trois reprises en montant dans Air Force One Posté par Infame_ZOD

Le président américain Joe Biden trébuche à trois reprises dans l'escalier en montant dans Air Force One.



Vidéo (31s) : Joe Biden trébuche en montant dans Air Force One





C'est écrit dans la constitution qu'il doit courir pour monter dans l'avion ?

Fais une pause et monte les marches une par une.

bon, qui n'a jamais trébuché en montant sur un escalier. Maman disait toujours de ne pas courir sur un escalier !

J'en connais un autre qui doit bien se marrer aussi.

@MatPy

C'est écrit dans la constitution qu'il doit courir pour monter dans l'avion ?

Fais une pause et monte les marches une par une.





Je ne suis qu'une modeste ouvrier et je cours souvent au boulot, alors le président des état unis ca me choque pas qu'il puisse etre préssé

President Ford falls down airplane steps

zont vraiement un problème avec les avions

President Ford falls down airplane steps





zont vraiement un problème avec les avions Gotalife Je viens d'arriver Inscrit le: 1/12/2020 Envois: 31 Karma: 103 Re: Le président Joe Biden trébuche à trois reprises en m... Re: Le président Joe Biden trébuche à trois reprises en m... 0

"Oui, même pas capable de monter les marches vous voyez bien qu'il a truqué les votes ce vieux schnock. Je décide donc de revenir, à lundi, make steps great again"

Je pose ça là, au cas ou ...



Je pose ça là, au cas ou ... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.