Vidéo : Un cheval fonce dans une voiture en pleine ville (Liban) Posté par Skwatek

Un cheval fonce dans une voiture circulant dans une rue à Halba, au Liban.







Vidéo (21s) : Cheval vs Voiture





Auteur Conversation psikopate Je m'installe Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 436 Karma: 872 Re: Un cheval fonce dans une voiture en pleine ville (Liban) 0 100 chevaux sous le capot et un par dessus Kwisatz Je viens d'arriver Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 25 Re: Un cheval fonce dans une voiture en pleine ville (Liban) 0 Allah Hakbar, aucun doute le cheval est un terroriste islamo gauchiste. Arthur34 Je m'installe Inscrit le: 12/10/2014 Envois: 470 Karma: 740 Re: Un cheval fonce dans une voiture en pleine ville (Liban) 0 La fameuse 1CV de Citroën ! Salamafet Je m'installe Inscrit le: 19/7/2011 Envois: 128 Karma: 242 Re: Un cheval fonce dans une voiture en pleine ville (Liban) 0 @Kwisatz Ils utilisent cette expression comme nous quand on dit "Oh mon Dieu".



Même si c'est de l'humour, faire l'allusion au terrorisme, c'est pas forcément sain d'esprit. AymericCaron Je suis accro Inscrit le: 23/6/2020 Envois: 672 Karma: 265 En ligne ! Re: Un cheval fonce dans une voiture en pleine ville (Liban) 0 Un cheval percute une voiture, Allah est grand ! Le rapport ?