Vidéo : Un homme sans masque se fait matraquer par un faux agent de sécurité (Caméra cachée) Posté par Skwatek

Dans cette caméra cachée réalisée à l'intérieur d'un centre commercial, un faux agent de sécurité donne des coups de matraque à un complice qui ne porte pas de masque.







Vidéo (59s) : Pas de masque ? Coups de matraque ! (Caméra cachée)





PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11333 Karma: 11178 En ligne ! Re: Un homme sans masque se fait matraquer par un faux ag... Re: Un homme sans masque se fait matraquer par un faux ag... 1 2021, l'année où tu paniques quand tu n'as plus ton masque. Les réactions sont comiques, mais la situation est tragique... Kentriodon Je m'installe Inscrit le: 15/9/2008 Envois: 498 Karma: 843 Re: Un homme sans masque se fait matraquer par un faux ag... Re: Un homme sans masque se fait matraquer par un faux ag... 0 quand même plus convainquant qu'un risque d'amende ! luddict Je viens d'arriver Inscrit le: 17/3/2012 Envois: 15 Karma: 78 Re: Un homme sans masque se fait matraquer par un faux ag... Re: Un homme sans masque se fait matraquer par un faux ag... 1 Ahahah mdrrrrr, les gens sont terrorisés dans un état répressif et sécuritaire ! Le meilleur de l'humour ! Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4568 Karma: 7027 Re: Un homme sans masque se fait matraquer par un faux ag... Re: Un homme sans masque se fait matraquer par un faux ag... 0 Le complice

"dis donc ??! On inverserait pas un peu les rôles ?"

L homme a la matraque

"Nan" Kurt_Meredh Je viens d'arriver Inscrit le: 20/11/2016 Envois: 95 Karma: 144 En ligne ! Re: Un homme sans masque se fait matraquer par un faux ag... Re: Un homme sans masque se fait matraquer par un faux ag... 2 Au moins, on voit qu'avec un peu de motivation, les gens arrivent à enfiler un masque en moins de 5 secondes ! nightmaster Je m'installe Inscrit le: 17/6/2013 Envois: 242 Karma: 253 Re: Un homme sans masque se fait matraquer par un faux ag... Re: Un homme sans masque se fait matraquer par un faux ag... 0 J'ai des difficultés à comprendre l'humour 2021 Volodia Je m'installe Inscrit le: 14/8/2019 Envois: 112 Karma: 91 Re: Un homme sans masque se fait matraquer par un faux ag... Re: Un homme sans masque se fait matraquer par un faux ag... 0 J'attend de voir la caméra cachée en Chine...oups...