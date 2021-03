Vidéo : Comment les gens des pays nordiques lavent leur linge Posté par Koreus

Comment les habitants des pays nordiques lavent-ils leur linge ?



Vidéo (1mn25s) : Comment les gens du Nord lavent leur linge





Auteur Conversation Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2539 Karma: 1225 Re: Comment les gens des pays nordiques lavent leur linge Re: Comment les gens des pays nordiques lavent leur linge 2 Et dire que j'ai la flemme de juste faire la vaisselle. dioux Je suis accro Inscrit le: 24/5/2010 Envois: 552 Karma: 355 En ligne ! Re: Comment les gens des pays nordiques lavent leur linge Re: Comment les gens des pays nordiques lavent leur linge 1 Elle pourrait au moins reboucher le trou quand elle a fini de laver ses trucs ! gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 3451 Karma: 2813 En ligne ! Re: Comment les gens des pays nordiques lavent leur linge Re: Comment les gens des pays nordiques lavent leur linge 0 @dioux si ça peut aussi servir de toilettes après, autant que ça serve. Jujube51 Je viens d'arriver Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 58 Karma: 106 Re: Comment les gens des pays nordiques lavent leur linge Re: Comment les gens des pays nordiques lavent leur linge 3 Et dire que ma gonzesse m'engueule parce qu'elle se tape toutes les lessives avec un lave linge tout neuf!!! En plus c'est un 8kg!!!!

Ingrate!!! Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3169 Karma: 1343 Re: Comment les gens des pays nordiques lavent leur linge Re: Comment les gens des pays nordiques lavent leur linge 0 Bah en fait, non, je ne pense pas qu'ils lavent leur linge comme ça Chdo971 Je viens d'arriver Inscrit le: 6/10/2017 Envois: 76 Karma: 206 Re: Comment les gens des pays nordiques lavent leur linge Re: Comment les gens des pays nordiques lavent leur linge 0 You can’t feel le froid en vidéo

Moi: Siegfried Je m'installe Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 215 Karma: 163 Re: Comment les gens des pays nordiques lavent leur linge Re: Comment les gens des pays nordiques lavent leur linge 4 Soit les trucages sont super bien fait,

Soit cette actrice est une badass pour avoir réellement fait tout ça dans sa tenue ultra légère Schau Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1506 Karma: 1526 Re: Comment les gens des pays nordiques lavent leur linge Re: Comment les gens des pays nordiques lavent leur linge 0 @Siegfried

C'est pas parce qu'il y a de la neige partout qu'il fait -40.



La première partie, on voit qu'il n'y a aucun vent. Un -10 sans vent, c'est pas un gros problème.



La deuxième partie où il y a du vent, c'est différent. Mais elle reste moins longtemps dehors. Gotalife Je viens d'arriver Inscrit le: 1/12/2020 Envois: 34 Karma: 115 Re: Comment les gens des pays nordiques lavent leur linge Re: Comment les gens des pays nordiques lavent leur linge 0 Vous navigateur est trop vieux SonyDian Je masterise ! Inscrit le: 3/3/2009 Envois: 4379 Karma: 2768 Re: Comment les gens des pays nordiques lavent leur linge Re: Comment les gens des pays nordiques lavent leur linge 0 Comme cité dans le forum vue l'état de ces mains il fait pas très chaud. Ishtu Je viens d'arriver Inscrit le: 11/12/2016 Envois: 82 Karma: 227 Re: Comment les gens des pays nordiques lavent leur linge Re: Comment les gens des pays nordiques lavent leur linge 1 Visiblement cette madame est relativement habituée au froid





The Nordic Morning Routine - Ice bath Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5571 Karma: 5292 Re: Comment les gens des pays nordiques lavent leur linge Re: Comment les gens des pays nordiques lavent leur linge 0 Je ne voudrais pas dormir avec cette charmante nordiste; je ne supporte pas les pieds froids (et là, c'est carrément glacés).

Respect madame. dioux Je suis accro Inscrit le: 24/5/2010 Envois: 552 Karma: 355 En ligne ! Re: Comment les gens des pays nordiques lavent leur linge Re: Comment les gens des pays nordiques lavent leur linge 0 gazeleau t'as déjà fait caca dans ta machine à laver toi ? t'as déjà fait caca dans ta machine à laver toi ? gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 320 Karma: 769 En ligne ! Re: Comment les gens des pays nordiques lavent leur linge Re: Comment les gens des pays nordiques lavent leur linge 0 On a retrouvé Frigide Barjot?