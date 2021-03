Vidéo : Déconne pas Béné, enlève cette photo de clés de tes réseaux ! (SerrurierTV) Posté par Kritik

Voilà une partie de ce que l'on peut savoir et faire à partir d'une photo de clés diffusée sur les réseaux sociaux.







Vidéo (4mn57s) : Photo de clés sur les réseaux sociaux (SerrurierTV)





Vidéo : LockPickingLawyer relève un défi Vidéo : Blague de la clé de contact sur la portière Vidéo : Système de clé double à Berlin

ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1201 Karma: 2017 Re: Déconne pas Béné, enlève cette photo de clés de tes r... 8 Merci pour toutes ces infos, quelqu'un aurait un fourgon à prêter du côté de Valence ? C'est pour aider une amie à déménager !

14 commentaires Auteur Conversation Baba-Yaga Rayon de Soleil Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 10173 Karma: 7105 En ligne ! Re: Déconne pas Béné, enlève cette photo de clés de tes r... Re: Déconne pas Béné, enlève cette photo de clés de tes r... 1 Et donc ?

Bon, par contre, j'imagine qu'il a réalisé cette photo/profil lui-même, donc avec seulement des trucs qu'il maîtrise bien, et qui lui permettait de tenir un bon discours de camelot "serrurier, vous avez besoin d'un serrurier !" belnea Je m'installe Inscrit le: 4/12/2013 Envois: 368 Karma: 349 Re: Déconne pas Béné, enlève cette photo de clés de tes r... Re: Déconne pas Béné, enlève cette photo de clés de tes r... 0 Ben c'est comme les abrutis qui avaient montré les clés du système TSA à un photographe et rien qu'avec la photo, certains ont pu refaire les clés pour ouvrir n'importe quelle valise… Wakkai Je suis accro Inscrit le: 8/10/2012 Envois: 814 Karma: 1668 Re: Déconne pas Béné, enlève cette photo de clés de tes r... Re: Déconne pas Béné, enlève cette photo de clés de tes r... 0 Intéressant comme sujet mais il faut tenir le rythme de la vidéo !



Le ton du gars manque un peu de punch, j'avais cruellement envie de le secouer comme un prunier... pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6664 Karma: 1963 Re: Déconne pas Béné, enlève cette photo de clés de tes r... Re: Déconne pas Béné, enlève cette photo de clés de tes r... 2

@WeWereOnABreak

@WeWereOnABreak

Il résume très bien pourquoi je suis contre les réseaux sociaux, on en deviens les commanditaires de nos propres agressions.

Oui. Si on est pas prudent, si on ne réfléchit pas, si on est con, si on ne connait rien... etc impcarlitos Je viens d'arriver Inscrit le: 28/6/2010 Envois: 52 Karma: 78 Re: Déconne pas Béné, enlève cette photo de clés de tes r... Re: Déconne pas Béné, enlève cette photo de clés de tes r... 0 Je me suis persuadé qu'il allait se poser dans son canap' avec un petit verre de whisky...alors, Béné...heureuuuuse? Yelena Je viens d'arriver Inscrit le: 13/8/2016 Envois: 25 Re: Déconne pas Béné, enlève cette photo de clés de tes r... Re: Déconne pas Béné, enlève cette photo de clés de tes r... 1 Victor Hugo "un vieux gâteux qui ecrivait des phrases de 3 pages ?" pardon ?



Il semble, en vous voyant si parfaite et si belle, qu'une pure musique, égale et solennelle, de tous vos mouvements se dégage en marchant.

Non parceque si c'est une vraie personne, autant la prévenir, plutôt que de la traiter de quiche qui dépense son fric dans un iphone !

Nan mais sérieux, qui est il pour la juger comme ça ?

Non parceque si c'est une vraie personne, autant la prévenir, plutôt que de la traiter de quiche qui dépense son fric dans un iphone !

Haut