Vidéo : Manuela, femme de ménage, retourne à l'école (Claude-Inga Barbey) Posté par Baba-Yaga

Manuela, femme de ménage, retourne à l'école dans cet épisode de la série « Olé ! » avec l'humoriste et comédienne Claude-Inga Barbey.



Vidéo (6mn2s) : Manuela retourne à l'école (Claude-Inga Barbey)





dacaid Je m'installe Inscrit le: 12/4/2007 Envois: 361 Karma: 1139 Re: Manuela, femme de ménage, retourne à l'école (Cl... 15 Humour grinçant ! Mais la dérive est très bien pointée du doigt. (pardon elle est tactilodémontrée) Kwisatz Je viens d'arriver Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 27 Re: Manuela, femme de ménage, retourne à l'école (Cl... 10 Perso je n'ai pas vu un sketch mais un documentaire

17 commentaires Auteur Conversation VincentBt Je viens d'arriver Inscrit le: 9/12/2020 Envois: 21 En ligne ! Re: Manuela, femme de ménage, retourne à l'école (Cl... Re: Manuela, femme de ménage, retourne à l'école (Cl... 0 C'était long et pas très drôle. millerf Je m'installe Inscrit le: 3/4/2012 Envois: 109 Karma: 56 Re: Manuela, femme de ménage, retourne à l'école (Cl... Re: Manuela, femme de ménage, retourne à l'école (Cl... 0 @VincentBt Et pas très jeune... Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 573 Karma: 2098 En ligne ! Re: Manuela, femme de ménage, retourne à l'école (Cl... Re: Manuela, femme de ménage, retourne à l'école (Cl... 3 Moi j'ai beaucoup ri ! Jaune, certes, mais on n'est pas bien loin de la réalité, malheureusement... Kwisatz Je viens d'arriver Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 27 Re: Manuela, femme de ménage, retourne à l'école (Cl... Re: Manuela, femme de ménage, retourne à l'école (Cl... 10 Perso je n'ai pas vu un sketch mais un documentaire JbDaFunk Je viens d'arriver Inscrit le: 6/8/2016 Envois: 20 Re: Manuela, femme de ménage, retourne à l'école (Cl... Re: Manuela, femme de ménage, retourne à l'école (Cl... 2 Ah oui, et bien on est pas loin de la réalité ! DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 670 Karma: 966 Re: Manuela, femme de ménage, retourne à l'école (Cl... Re: Manuela, femme de ménage, retourne à l'école (Cl... 1 C'est pas drôle, mais très triste. Parce que c'est la réalité désormais. dacaid Je m'installe Inscrit le: 12/4/2007 Envois: 361 Karma: 1139 Re: Manuela, femme de ménage, retourne à l'école (Cl... Re: Manuela, femme de ménage, retourne à l'école (Cl... 15 Humour grinçant ! Mais la dérive est très bien pointée du doigt. (pardon elle est tactilodémontrée) Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3172 Karma: 1349 Re: Manuela, femme de ménage, retourne à l'école (Cl... Re: Manuela, femme de ménage, retourne à l'école (Cl... 0 C'est même étrange que personne n'ait encore pensé à modifier le nom "d'école" PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11339 Karma: 11189 Re: Manuela, femme de ménage, retourne à l'école (Cl... Re: Manuela, femme de ménage, retourne à l'école (Cl... 2 Putain, j'ai cru que c'était un sketch à un moment, quand elle boit une lampée d'alcool pour tenir le coup... Schau Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1507 Karma: 1529 Re: Manuela, femme de ménage, retourne à l'école (Cl... Re: Manuela, femme de ménage, retourne à l'école (Cl... 3 C'est long... mais qu'est-ce que ça illustre bien l'absurdité des tendances actuelles, avec tout ce charabia. dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1642 Karma: 6478 Re: Manuela, femme de ménage, retourne à l'école (Cl... Re: Manuela, femme de ménage, retourne à l'école (Cl... 1

@VincentBt

C'était long et pas très drôle.



@VincentBt

C'était long et pas très drôle.

Personnellement, j'ai n'ai ressenti qu'une légère malcalibration temporelle vis à vis de ce support audio-pictographique, qui a par ailleurs engendré une activation émotionnelle positive de mon complexe limbique pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6666 Karma: 1959 Re: Manuela, femme de ménage, retourne à l'école (Cl... Re: Manuela, femme de ménage, retourne à l'école (Cl... 0 Merci d'avoir précisé que c'est une comédie car ce n'est pas évident. WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2883 Karma: 9255 Re: Manuela, femme de ménage, retourne à l'école (Cl... Re: Manuela, femme de ménage, retourne à l'école (Cl... 0 Merci @Baba-Yaga de nous faire partager ca. On tape souvent sur les profs en ce moment mais en cette époque ou il faut faire attention à tout le monde et ou il faut éduquer au cas par cas des classes de 35 élèves, je oense qu'il faut être bien courageux (ou insouciant). Wasab_II Je suis accro Inscrit le: 30/12/2016 Envois: 504 Karma: 1073 En ligne ! Re: Manuela, femme de ménage, retourne à l'école (Cl... Re: Manuela, femme de ménage, retourne à l'école (Cl... 0 C'était long, au bout de 3min j'ai arrêté.

Je comprend que c'est de l'humour et tout est une blague mais étant HPI, la blague : "Avant on disait qu'un élève était mal élevé ou chiant, maintenant on dit haut potentiel", c'est mal passé, alors que j'ai aucun mal à en rire en soit. Surement le ton employé ou la pénibilité de la vidéo qui a provoqué ça

FonograF Je suis accro Inscrit le: 28/9/2011 Envois: 762 Karma: 821 Re: Manuela, femme de ménage, retourne à l'école (Cl... Re: Manuela, femme de ménage, retourne à l'école (Cl... 0 Un peu déconcerté que ce soit un sketch qui n'aille pas a 2000 à l'heure, on a plus l'habitude, mais c'est excellent.:p dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1642 Karma: 6478 Re: Manuela, femme de ménage, retourne à l'école (Cl... Re: Manuela, femme de ménage, retourne à l'école (Cl... 0

@Wasab_II

étant HPI, la blague : "Avant on disait qu'un élève était mal élevé ou chiant, maintenant on dit haut potentiel", c'est mal passé, alors que j'ai aucun mal à en rire en soit.



@Wasab_II

étant HPI, la blague : "Avant on disait qu'un élève était mal élevé ou chiant, maintenant on dit haut potentiel", c'est mal passé, alors que j'ai aucun mal à en rire en soit.

Bah... un peu quand même, on dirait ? ^^ Wasab_II Je suis accro Inscrit le: 30/12/2016 Envois: 504 Karma: 1073 En ligne ! Re: Manuela, femme de ménage, retourne à l'école (Cl... Re: Manuela, femme de ménage, retourne à l'école (Cl... 0

@dylsexique

Citation :

@Wasab_II

étant HPI, la blague : "Avant on disait qu'un élève était mal élevé ou chiant, maintenant on dit haut potentiel", c'est mal passé, alors que j'ai aucun mal à en rire en soit.



Bah... un peu quand même, on dirait ? ^^

Là le souci étant que le message n'est pas passé comme une blague mais comme une genre de critique, qu'on fasse des blagues sur ce trait j'ai pas de soucis, mais là ça semblait être un avis beaucoup trop sérieux pour en être vraiment une. ça sonne plus comme une vérité avec un fond de blague plutôt que l'inverse.

Après, c'est peut-être justement mon trait de caractère qui fait que je n'ai pas vue la phrase comme une blague et l'ai prise trop sérieusement

Après, c'est peut-être justement mon trait de caractère qui fait que je n'ai pas vue la phrase comme une blague et l'ai prise trop sérieusement Citation :Là le souci étant que le message n'est pas passé comme une blague mais comme une genre de critique, qu'on fasse des blagues sur ce trait j'ai pas de soucis, mais là ça semblait être un avis beaucoup trop sérieux pour en être vraiment une. ça sonne plus comme une vérité avec un fond de blague plutôt que l'inverse.Après, c'est peut-être justement mon trait de caractère qui fait que je n'ai pas vue la phrase comme une blague et l'ai prise trop sérieusement Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.