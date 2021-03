Vidéo : Les astuces pourries du Quartier Général Du Troll Posté par mahad

Une compilation d'astuces pourries par le Quartier Général Du Troll.



Vidéo (3mn15s) : Les astuces pourries (QGDT)





shirkyy: La gueule de la jante ahaha

dtclulu: le jeu d'acteur est du même niveau que les astuces ...

pac75: 3m 15 quand même..

Apowers: Une fois qu'on a tenu au moins 30 secondes, ça passe.

Stromtooper: On conviendra que le plus pourri dans cette vidéo, c'est la voix.

WeWereOnABreak: Tu enlèves le mot troll dans la description et on a 90% des viewers qui essai le « « câble spirale ».

Alex333: Bien marrant ^^

dylsexique: On est censés de moquer de quoi ? Des images ou de la voix ?

PurLio: Je retiens pour la cocaïne.

Bricci: Pour ceux qui ont aimé et qui restent un peu sur leur faim :





GrooveGang: J'ai bien aimé c'est un peu dans l'ésprit de Mozinor ou des messages à caractères informatif, c'est sur ca ne plait qu'à une minorité, alors je suis content. Il est content !

Loom-: Le coups de la Cocaïne