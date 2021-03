Vidéo : Une chienne sourde pousse des aboiements silencieux Posté par Skwatek

Après avoir vu d'autres chiens aboyer, une chienne sourde reproduit le même mouvement sans savoir qu'un aboiement est censé être bruyant.





Vidéo (25s) : Une chienne sourde aboie en silence





Auteur Conversation Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 576 Karma: 2113 Re: Une chienne sourde pousse des aboiements silencieux Re: Une chienne sourde pousse des aboiements silencieux 3 Et du coup, la caravane, elle passe ou pas ? DoctorZaius Je viens d'arriver Inscrit le: 5/2/2019 Envois: 33 Karma: 92 Re: Une chienne sourde pousse des aboiements silencieux Re: Une chienne sourde pousse des aboiements silencieux 0 @Bricci Elle est déjà passée bon sang, le chien dans la vidéo imite ses amis chiens qui peuvent aboyer...



La réelle question est de savoir pourquoi le chien semble si content des compliments de sa maîtresse sans pouvoir les entendre... Je vous vois venir avec le langage corporel et tout le reste mais on peut constater à 6 secondes 234 millième que le chien sourit avant de tourner la tête.

Moi je dis Fake Moana Je m'installe Inscrit le: 21/5/2015 Envois: 433 Karma: 656 Re: Une chienne sourde pousse des aboiements silencieux Re: Une chienne sourde pousse des aboiements silencieux 0 Prendre une femme sourde de naissance éviterait donc de devenir sourd soi-même. Calvinator Je suis accro Inscrit le: 19/7/2013 Envois: 1012 Karma: 1306 Re: Une chienne sourde pousse des aboiements silencieux Re: Une chienne sourde pousse des aboiements silencieux 0 Asmr pour chiens Rayflex Je m'installe Inscrit le: 20/1/2015 Envois: 435 Karma: 1450 Re: Une chienne sourde pousse des aboiements silencieux Re: Une chienne sourde pousse des aboiements silencieux 2 Voilà comment on aboie à la bibliothèque Lebowsky89 Je suis accro Inscrit le: 25/4/2014 Envois: 1285 Karma: 2731 Re: Une chienne sourde pousse des aboiements silencieux Re: Une chienne sourde pousse des aboiements silencieux 2 C'est quand même pas de bol avec des oreilles pareilles.... Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 692 Karma: 1287 Re: Une chienne sourde pousse des aboiements silencieux Re: Une chienne sourde pousse des aboiements silencieux 0 Est-ce qu'elle aboie sans bruit parce qu'elle n'a pas compris que les autres chiens faisaient du bruit, ou est-ce qu'elle aboie sans bruit parce qu'elle n'a pas eu le retour d'information qu'elle ne produisait pas de bruit ?



En gros, si on prend un chien qui n'a jamais vu ni entendu un autre chien de sa vie ...

Est-ce qu'il va fermer sa gueule (oui, j'aime pas les aboiements),

ou est-ce qu'il va se mettre à aboyer quand même lorsqu'il a compris que c'est un bon moyen de faire chier tout le monde ? poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2829 Karma: 749 Re: Une chienne sourde pousse des aboiements silencieux Re: Une chienne sourde pousse des aboiements silencieux 1





Réponse Vous savez comment on appelle un chien sourd ? LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4330 Karma: 11409 En ligne ! Re: Une chienne sourde pousse des aboiements silencieux Re: Une chienne sourde pousse des aboiements silencieux 0 Ohlalalalala! Si seulement mes voisins avaient le même!



Après, je dis pas, c'est pas de bol pour lui mais c'est TEEEELLLEEMENT bien pour nous! Lebowsky89 Je suis accro Inscrit le: 25/4/2014 Envois: 1285 Karma: 2731 Re: Une chienne sourde pousse des aboiements silencieux Re: Une chienne sourde pousse des aboiements silencieux 0

@LeFreund

Ohlalalalala! Si seulement mes voisins avaient le même!



Après, je dis pas, c'est pas de bol pour lui mais c'est TEEEELLLEEMENT bien pour nous!



ça changerait rien pour toi, ce serait tes voisins qui crieraient après le chien à la place xD Citation :ça changerait rien pour toi, ce serait tes voisins qui crieraient après le chien à la place xD yayabe Je suis accro Inscrit le: 28/11/2013 Envois: 1049 Karma: 862 Re: Une chienne sourde pousse des aboiements silencieux Re: Une chienne sourde pousse des aboiements silencieux 1 Pourquoi elle dit "good boy" si c'est une chienne? Mandryk Je suis accro Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 734 Karma: 894 Re: Une chienne sourde pousse des aboiements silencieux Re: Une chienne sourde pousse des aboiements silencieux 2

@yayabe

Pourquoi elle dit "good boy" si c'est une chienne?



- Parce que c'est une chienne qui s'identifie comme chien.

- Parce que c'est une chienne non binaire

- Pour ne pas "mégenrer" la chienne.



Faut suivre hein. Citation :- Parce que c'est une chienne qui s'identifie comme chien.- Parce que c'est une chienne non binaire- Pour ne pas "mégenrer" la chienne.Faut suivre hein. Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 6691 Karma: 2856 Re: Une chienne sourde pousse des aboiements silencieux Re: Une chienne sourde pousse des aboiements silencieux 0 Je pensais que même sourd de naissance un chien aboyait par Instinct et non par mimétisme. Mooshkipet Je m'installe Inscrit le: 31/5/2013 Envois: 357 Karma: 435 Re: Une chienne sourde pousse des aboiements silencieux Re: Une chienne sourde pousse des aboiements silencieux 0 C’est peut-être tout simplement un chien sourd-muet Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.