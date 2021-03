Vidéo : Il y a ceux qui aiment le Surströmming, et il y a les autres (Suède) Posté par Koreus

En Suède, un internaute déguste du Surströmming tandis qu'un groupe de jeunes hommes essaie de faire de même en arrière-plan.



Vidéo (5mn28s) : Amateur de Surströmming vs Pas amateurs de Surströmming





psikopate Je m'installe Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 441 Karma: 909 Re: Il y a ceux qui aiment le Surströmming, et il y a les... 5 l'avantage,si on le vomit ,on peut aisément le resservir;personne ne verra la différence .

11 commentaires Auteur Conversation vojack Je suis accro Inscrit le: 1/5/2007 Envois: 924 Karma: 1025 Re: Il y a ceux qui aiment le Surströmming, et il y a les... Re: Il y a ceux qui aiment le Surströmming, et il y a les... 0 J'ai faim maintenant! guymen Je m'installe Inscrit le: 5/11/2016 Envois: 287 Karma: 364 Re: Il y a ceux qui aiment le Surströmming, et il y a les... Re: Il y a ceux qui aiment le Surströmming, et il y a les... 1 le truc pue la merde, à un gout de merde, mais en plus avec les 4 qui dégueulent dans le fond je sais pas comment il fait pour prende ne serait-ce qu'une bouchée ce gars splito95 Je viens d'arriver Inscrit le: 19/10/2020 Envois: 13 Re: Il y a ceux qui aiment le Surströmming, et il y a les... Re: Il y a ceux qui aiment le Surströmming, et il y a les... 2 J'en ai acheté lors de mon passage en Suède après avoir vu des vidéos (exactement cette marque)

Je pensais que les gens abusaient, mais NON pas du tout XD



L'odeur dès l'ouverture, même en extérieur ça stagne (!) une odeur de souffre, qui fait penser directement à des égouts...

la texture est ultra gluante, poisseuse ... On etait 5, le max que on a pu faire: le poser sur la langue, impossible d'avaler XD psikopate Je m'installe Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 441 Karma: 909 Re: Il y a ceux qui aiment le Surströmming, et il y a les... Re: Il y a ceux qui aiment le Surströmming, et il y a les... 5 l'avantage,si on le vomit ,on peut aisément le resservir;personne ne verra la différence . roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1138 Karma: 3328 Re: Il y a ceux qui aiment le Surströmming, et il y a les... Re: Il y a ceux qui aiment le Surströmming, et il y a les... 3 Après le nombre de vidéos que j'ai vu avec cette boite, ça me donne presque envie d'en acheter pour le sentir par moi même x) Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21319 Karma: 17749 Re: Il y a ceux qui aiment le Surströmming, et il y a les... Re: Il y a ceux qui aiment le Surströmming, et il y a les... 1



Edit : je préfère les spécialités qui puent en France qu'en Suède cela dit ! Ces fragiles victimes d'américains auraient la même réaction devant du Morbier ou du Munster...Edit : je préfère les spécialités qui puent en France qu'en Suède cela dit ! ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1464 Karma: 2542 Re: Il y a ceux qui aiment le Surströmming, et il y a les... Re: Il y a ceux qui aiment le Surströmming, et il y a les... 0 Aldebaran Je suis accro Inscrit le: 8/5/2006 Envois: 1259 Karma: 931 Re: Il y a ceux qui aiment le Surströmming, et il y a les... Re: Il y a ceux qui aiment le Surströmming, et il y a les... 0

Si tu en met sur tes fringues, tu peux les mettre à l'incinérateur pour ne pas "sinistrer" ta machine à laver ou alors, tu fais comme elle:



Le truc c'est d'ouvrir la boite dans un sac plastique en ayant soi-même sa main dans un autre sac.Si tu en met sur tes fringues, tu peux les mettre à l'incinérateur pour ne pas "sinistrer" ta machine à laver ou alors, tu fais comme elle: Washburn Je m'installe Inscrit le: 16/6/2014 Envois: 134 Karma: 240 Re: Il y a ceux qui aiment le Surströmming, et il y a les... Re: Il y a ceux qui aiment le Surströmming, et il y a les... 0 Elle doit sentir la mort sa barbe après le repas. dioux Je suis accro Inscrit le: 24/5/2010 Envois: 556 Karma: 357 Re: Il y a ceux qui aiment le Surströmming, et il y a les... Re: Il y a ceux qui aiment le Surströmming, et il y a les... 0 Ca peut pas être pire que l’odeur des glandes anale de mon chien. CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15179 Karma: 20067 En ligne ! Re: Il y a ceux qui aiment le Surströmming, et il y a les... Re: Il y a ceux qui aiment le Surströmming, et il y a les... 0





