Vidéo : Donner des friandises invisibles à son chien Posté par Kilroy1

Une personne donne des friandises invisibles à son chien, mais la blague ne dure qu'un temps...



Vidéo (31s) : Arrête de déconner avec moi, humain !





Auteur Conversation corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1342 Karma: 3440 Re: Donner des friandises invisibles à son chien 7 Pourquoi la vidéo est répétée 2 fois ? C'est agaçant. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4337 Karma: 11420 Re: Donner des friandises invisibles à son chien 4 Pour accentuer l'effet comique pardi! Baba-Yaga Rayon de Soleil Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 10195 Karma: 7129 Re: Donner des friandises invisibles à son chien 2 corent2 @LeFreund



EndymionRaul Je m'installe Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 346 Karma: 252 Re: Donner des friandises invisibles à son chien Re: Donner des friandises invisibles à son chien 1 On peut tromper une personne mille fois. On peut tromper mille personne une fois. Mais on ne peut pas tromper mille personnes, mille fois.



Ça va couper. Kwisatz Je viens d'arriver Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 30 Karma: 61 Re: Donner des friandises invisibles à son chien Re: Donner des friandises invisibles à son chien 0 Vous savez quel est l’avantage d’avoir la maladie d’alzheimer ?

On se fait tous les jours de nouveaux amis

