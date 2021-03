Vidéo : Le fou rire d'Olivier Véran face au vaccin « Fister » de Louis Alliot (Quotidien) Posté par Skwatek

Dans l'émission « Quotidien », le ministre de la Santé, Olivier Véran, est pris d'un fou rire en visionnant une séquence dans laquelle Louis Alliot, maire de Perpignan, parle du vaccin « Fister », une mauvais prononciation du nom Pfizer, au cours d'une intervention dans la matinale de Franceinfo.





Vidéo (32s) : Le vaccin « Fister » de Louis Alliot





17 commentaires Auteur Conversation Squaller Je suis accro Inscrit le: 11/9/2015 Envois: 1298 Karma: 570 En ligne ! Re: Le fou rire d'Olivier Véran face au vaccin « Fis... Re: Le fou rire d'Olivier Véran face au vaccin « Fis... 1

"Non, je crois que vous avez tout mis... Euh, tout dit." A la place de Veran, j'aurais répondu à la fin:"Non, je crois que vous avez tout mis... Euh, tout dit." Povidone Je suis accro Inscrit le: 26/12/2013 Envois: 835 Karma: 90 Re: Le fou rire d'Olivier Véran face au vaccin « Fis... Re: Le fou rire d'Olivier Véran face au vaccin « Fis... 1 hihihi sé tro drole !!!

Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1858 Karma: 2936 Re: Le fou rire d'Olivier Véran face au vaccin « Fis... Re: Le fou rire d'Olivier Véran face au vaccin « Fis... 2 Fou rire ≠ rire forcé maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 126 Karma: 552 Re: Le fou rire d'Olivier Véran face au vaccin « Fis... Re: Le fou rire d'Olivier Véran face au vaccin « Fis... 7











broko Je m'installe Inscrit le: 15/2/2011 Envois: 291 Karma: 311 Re: Le fou rire d'Olivier Véran face au vaccin « Fis... Re: Le fou rire d'Olivier Véran face au vaccin « Fis... 3 Loin de moi l'idée de faire le chieur mais un fou rire est par définition incontrôlable, ici j'ai l'impression qu'il reste maitre de sa personne, il se marre c'est tout.



Bisou. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4328 Karma: 11404 En ligne ! Re: Le fou rire d'Olivier Véran face au vaccin « Fis... Re: Le fou rire d'Olivier Véran face au vaccin « Fis... 1 Y a que moi qui entends "Pfister" et pas Fister? Baba-Yaga Rayon de Soleil Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 10188 Karma: 7125 Re: Le fou rire d'Olivier Véran face au vaccin « Fis... Re: Le fou rire d'Olivier Véran face au vaccin « Fis... 1

@LeFreund

Y a que moi qui entends "Pfister" et pas Fister?

Moi aussi j'ai entendu Pfister. Citation :Moi aussi j'ai entendu Pfister. followmyway Je viens d'arriver Inscrit le: 1/10/2015 Envois: 56 Re: Le fou rire d'Olivier Véran face au vaccin « Fis... Re: Le fou rire d'Olivier Véran face au vaccin « Fis... 0 Je m'insurge et je frappe du fist sur la table .... Bisou Vilkas Je viens d'arriver Inscrit le: 20/4/2019 Envois: 59 Karma: 118 Re: Le fou rire d'Olivier Véran face au vaccin « Fis... Re: Le fou rire d'Olivier Véran face au vaccin « Fis... 1

@Povidone

hihihi sé tro drole !!!

40 ans, homme politique et neurologue, rigole encore aux blagues pipi caca ...



Et si ça avait été l'inverse :

Pfff encore un politique ultra coincé du sphincter et incapable de lâcher un petit sourire dans une émission télé qui mélange information et second degrés ... Citation :Et si ça avait été l'inverse :Pfff encore un politique ultra coincé du sphincter et incapable de lâcher un petit sourire dans une émission télé qui mélange information et second degrés ... nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 644 Karma: 1270 Re: Le fou rire d'Olivier Véran face au vaccin « Fis... Re: Le fou rire d'Olivier Véran face au vaccin « Fis... 0 Rire forcé de circonstance smoog Je viens d'arriver Inscrit le: 9/1/2012 Envois: 64 Re: Le fou rire d'Olivier Véran face au vaccin « Fis... Re: Le fou rire d'Olivier Véran face au vaccin « Fis... 0 Le comique de la situation, c'est plus le commentaire de Yann Barthès sur le lapsus que le lapsus en lui-même, pourquoi lui reprocher de rire du coup ? gunnar230 Je m'installe Inscrit le: 14/3/2009 Envois: 322 Karma: 366 Re: Le fou rire d'Olivier Véran face au vaccin « Fis... Re: Le fou rire d'Olivier Véran face au vaccin « Fis... 1 Moi j'ai beaucoup de mal à sourire quand je vois un homme/femme politique.

Surtout quand c'est le ministre de la santé dans un pays en pleine crise sanitaire avec une gestion catastrophique de la vaccination. Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1920 Karma: 3112 Re: Le fou rire d'Olivier Véran face au vaccin « Fis... Re: Le fou rire d'Olivier Véran face au vaccin « Fis... 0 Véran, c'est pas fist ingénieur ?



Son père lui aurait dit : « Fistons, tu iras loin » Siegfried Je m'installe Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 226 Karma: 185 En ligne ! Re: Le fou rire d'Olivier Véran face au vaccin « Fis... Re: Le fou rire d'Olivier Véran face au vaccin « Fis... 1

@LeFreund

Y a que moi qui entends "Pfister" et pas Fister?



Moi jai entendu pfisher, dans le contexte de l'accent provençal, j'entend pas le T, juste un H qui siffle un peu trop..

Mais bon, le petit journal, est avant tout là pour casser du sucre sur le RN.



J'ai arrêté de suivre cette émission (LPJ / quotidien) quand il est devenu publique qu'ils faisaient de la fakenews en éditant les interviews, collants des bouts de question/réponses qui n'allaient pas ensemble et étaient parfois éloigné de plusieurs minutes.. et rajoutaient des sons qui n'existaient pas.

tout ça pour décrédibiliser leurs opposants politiques.

Source:



Quand a yann barthès, il est bouddhiste, son idole est le daili lama, et un jour ou il a eu l'occasion de rencontrer son guide spirituel, la seule question qui a trouvé à lui poser c'est "que pensez vous du front national".

A ce stade c'est une obsession personnelle et ce genre de personne ne devrait pas tenir un journal Citation :Moi jai entendu pfisher, dans le contexte de l'accent provençal, j'entend pas le T, juste un H qui siffle un peu trop..Mais bon, le petit journal, est avant tout là pour casser du sucre sur le RN.J'ai arrêté de suivre cette émission (LPJ / quotidien) quand il est devenu publique qu'ils faisaient de la fakenews en éditant les interviews, collants des bouts de question/réponses qui n'allaient pas ensemble et étaient parfois éloigné de plusieurs minutes.. et rajoutaient des sons qui n'existaient pas.tout ça pour décrédibiliser leurs opposants politiques.Source: https://vimeo.com/160920585 Quand a yann barthès, il est bouddhiste, son idole est le daili lama, et un jour ou il a eu l'occasion de rencontrer son guide spirituel, la seule question qui a trouvé à lui poser c'est "que pensez vous du front national".A ce stade c'est une obsession personnelle et ce genre de personne ne devrait pas tenir un journal Plougaden Je viens d'arriver Inscrit le: 6/9/2016 Envois: 99 Karma: 571 Re: Le fou rire d'Olivier Véran face au vaccin « Fis... Re: Le fou rire d'Olivier Véran face au vaccin « Fis... 0 Et le vaccin "clister", on en parle ? PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 576 Karma: 580 Re: Le fou rire d'Olivier Véran face au vaccin « Fis... Re: Le fou rire d'Olivier Véran face au vaccin « Fis... 0 @broko Oui, j'allais dire la même chose : ce n'est pas un fou rire ça.

Un fou rire c'est si on te dit que Untel est mort ou qu'il y a eu un attentat et que quelque chose, malheureusement te fait rire et que tu ne peux pas l'empêcher. pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6668 Karma: 1968 Re: Le fou rire d'Olivier Véran face au vaccin « Fis... Re: Le fou rire d'Olivier Véran face au vaccin « Fis... 0 Je suis ravi de voir que malgré le marasme dans lequel est la France, après un an de gestion chaotique de la crise et une organisation catastrophique de la vaccination notre ministre garde sa bonne humeur et son sens de l'humour...