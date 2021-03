Vidéo : Un braqueur de fourgon blindé ratisse des billets sur la route (Afrique du Sud) Posté par LeFreund

Un braqueur de fourgon blindé ratisse des billets de banque sur la route à Soweto, en Afrique du Sud.



Vidéo (31s) : Ratisser des billets pendant un braquage





camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 698 Karma: 2405 Re: Un braqueur de fourgon blindé ratisse des billets sur... Re: Un braqueur de fourgon blindé ratisse des billets sur... 1 Jolie la Big Mamma finale qui clôture le film "poum" Sauvage Je viens d'arriver Inscrit le: 27/9/2020 Envois: 5 Re: Un braqueur de fourgon blindé ratisse des billets sur... Re: Un braqueur de fourgon blindé ratisse des billets sur... 0 Des braqueurs qui font le ménage derrière eux, on aura tout vu !?!

ils se sont trompé de métier, paysagiste serait mieux. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5579 Karma: 5306 Re: Un braqueur de fourgon blindé ratisse des billets sur... Re: Un braqueur de fourgon blindé ratisse des billets sur... 0 "Heureusement, personne n'a été blessé." Dans le cas contraire, c'est un accident de travail ? Siegfried Je m'installe Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 241 Karma: 165 Re: Un braqueur de fourgon blindé ratisse des billets sur... Re: Un braqueur de fourgon blindé ratisse des billets sur... 1 je trouve ca ouf, qu'ils soient dans une zone relativement peuplée, et que la police n'ait pas eu le temps d'arriver vu le temps qu'ils mettent Tytouan Je m'installe Inscrit le: 18/12/2010 Envois: 169 Karma: 636 Re: Un braqueur de fourgon blindé ratisse des billets sur... Re: Un braqueur de fourgon blindé ratisse des billets sur... 4

ils se sont trompé de métier, paysagiste serait mieux. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5579 Karma: 5306 Re: Un braqueur de fourgon blindé ratisse des billets sur... Re: Un braqueur de fourgon blindé ratisse des billets sur... 0 "Heureusement, personne n'a été blessé." Dans le cas contraire, c'est un accident de travail ? Siegfried Je m'installe Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 241 Karma: 165 Re: Un braqueur de fourgon blindé ratisse des billets sur... Re: Un braqueur de fourgon blindé ratisse des billets sur... 1 je trouve ca ouf, qu'ils soient dans une zone relativement peuplée, et que la police n'ait pas eu le temps d'arriver vu le temps qu'ils mettent Tytouan Je m'installe Inscrit le: 18/12/2010 Envois: 169 Karma: 636 Re: Un braqueur de fourgon blindé ratisse des billets sur... Re: Un braqueur de fourgon blindé ratisse des billets sur... 4 - OK, on est tous prêts pour le braquage. Je vais vous donner vos "outils" pour l'opération. Ils seront vos meilleurs amis tant qu'elle ne sera pas terminée. C'EST COMPRIS ??

- OUAIS !

- Robert !! Tu prends le .357 Magnum.

- OK.

- Sa puissance de feu n'a d'égale que sa précision. Fais-en bon usage.

- Compris !!

- Didier !! Tu seras en charge de la BMW Série 2 Coupé !

- OK Patron.

- Avec ça, tu pourras te faufiler partout et semer la police sans encombre. On compte sur toi !

- Oui chef !!

- Bobby !!! Tu gères l'ATLAS 656025 !!

- Et c'est quoi ça Patron ? Une autre caisse ? Un fourgon ? Un fusil à pompe ?

- C'est un râteau.

- Euh... Pardon ?

- Ses 16 dents flexibles et ses formes arrondies seront tes meilleurs alliés durant toute la durée de l'opération !

- .......... Ben merci.... chayan Je viens d'arriver Inscrit le: 3/3/2017 Envois: 99 Karma: 353 Re: Un braqueur de fourgon blindé ratisse des billets sur... Re: Un braqueur de fourgon blindé ratisse des billets sur... 1 Au moins tout le monde verra que c'est de l'argent sale ! MajorDOOM Je viens d'arriver Inscrit le: 2/9/2014 Envois: 21 Re: Un braqueur de fourgon blindé ratisse des billets sur... Re: Un braqueur de fourgon blindé ratisse des billets sur... 0 Tytouan Fait gaffe il manque le manche avec Fait gaffe il manque le manche avec l'ATLAS 656025 stero Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 977 Karma: 868 Re: Un braqueur de fourgon blindé ratisse des billets sur... Re: Un braqueur de fourgon blindé ratisse des billets sur... 0 MAIS QUE FAIT LA POLICE ?

Pendant ce temps au commissariat :

- Chef un fourgon blindé a de nouveau été attaqué

- Mais bon sang vous foutez quoi ? je veux ces salopards dans une cellule dans 1 heure !

- Mais chef, ils ont des explosifs et des armes automatiques

- ah ok, et sinon comment se passe la campagne de prévention anti-covid ? Fabiolo Je suis accro Inscrit le: 19/12/2012 Envois: 1092 Karma: 472 Re: Un braqueur de fourgon blindé ratisse des billets sur... Re: Un braqueur de fourgon blindé ratisse des billets sur... 0 Au moins ils portent le masque c'est déjà un bon point. Stromtooper Je viens d'arriver Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 15 Karma: 70 Re: Un braqueur de fourgon blindé ratisse des billets sur... Re: Un braqueur de fourgon blindé ratisse des billets sur... 1 Tout le monde sait ce qu'il a à faire ?



Les braqueurs – François Pérusse (Europe) Kwisatz Je viens d'arriver Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 31 Karma: 63 Re: Un braqueur de fourgon blindé ratisse des billets sur... Re: Un braqueur de fourgon blindé ratisse des billets sur... 1 Vous navigateur est trop vieux



Cela aurait eu quand même plus de gueule si l'opération avait été dirigée par Michael Mann Cela aurait eu quand même plus de gueule si l'opération avait été dirigée par Michael Mann Koreame Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 2036 Karma: 2106 Re: Un braqueur de fourgon blindé ratisse des billets sur... Re: Un braqueur de fourgon blindé ratisse des billets sur... 0 Kwisatz

Citation : Vous navigateur est trop vieux



Cela aurait eu quand même plus de gueule si l'opération avait été dirigée par Michael Mann



En effet, car à la fin de la vidéo on est plus sur du :



Citation :En effet, car à la fin de la vidéo on est plus sur du : peroxo Je viens d'arriver Inscrit le: 4/6/2015 Envois: 37 Karma: 55 Re: Un braqueur de fourgon blindé ratisse des billets sur... Re: Un braqueur de fourgon blindé ratisse des billets sur... 0



(smiley au cas où la team 1erDegré est de sortie) J'espère que le moteur est coupé car à laisser fonctionner les essuie-glace comme ca, c'est pas dit qu'ils redémarrent après-coup. Et je vois mal Michel garer sa twingo en face-à-face pour lui faire les câbles..(smiley au cas où la team 1erDegré est de sortie)