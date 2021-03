Vidéo : La disparition d'un sprinteur à la fin d'une course d'athlétisme Posté par Skwatek

La disparition d'un sprinteur à la fin d'une course d'athlétisme à Madrid, en Espagne.



Vidéo (29s) : Disparition d'un sprinteur en athlétisme





Sur le même sujet :

Vidéo : Disparition d'un jockey pendant une course Vidéo : La pianiste Eliane Rodrigues disparaît dans la scène Vidéo : Un snowboardeur disparait dans une tornade de neige Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11345 Karma: 11192 Re: La disparition d'un sprinteur à la fin d'un... Re: La disparition d'un sprinteur à la fin d'un... 0 David Copperfield. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4345 Karma: 11475 Re: La disparition d'un sprinteur à la fin d'un... Re: La disparition d'un sprinteur à la fin d'un... 1 Il gagne aussi au saut en longueur! gg Siegfried Je m'installe Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 243 Karma: 167 Re: La disparition d'un sprinteur à la fin d'un... Re: La disparition d'un sprinteur à la fin d'un... 1



On a retrouvé forrest gump Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5580 Karma: 5307 Re: La disparition d'un sprinteur à la fin d'un... Re: La disparition d'un sprinteur à la fin d'un... 1 C'est peut-être un grand timide. psikopate Je m'installe Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 443 Karma: 925 En ligne ! Re: La disparition d'un sprinteur à la fin d'un... Re: La disparition d'un sprinteur à la fin d'un... 0 Plutôt que "disparition", il eût fallu employer le mot "éclipse". Siegfried Je m'installe Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 243 Karma: 167 Re: La disparition d'un sprinteur à la fin d'un... Re: La disparition d'un sprinteur à la fin d'un... 0

@psikopate

Plutôt que "disparition", il eût fallu employer le mot "éclipse".



Ca aurait pu.. mais apparemment c'est pas une lumière Citation :Ca aurait pu.. mais apparemment c'est pas une lumière SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 370 Karma: 733 Re: La disparition d'un sprinteur à la fin d'un... Re: La disparition d'un sprinteur à la fin d'un... 0 cette video a tellement de potentiel niveau montage Kwisatz Je viens d'arriver Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 32 Karma: 63 Re: La disparition d'un sprinteur à la fin d'un... Re: La disparition d'un sprinteur à la fin d'un... 0



Disparation mais également apparition, il sort d'où celui là !!! Disparation mais également apparition, il sort d'où celui là !!! Goth-Ame Je viens d'arriver Inscrit le: 18/12/2017 Envois: 61 Re: La disparition d'un sprinteur à la fin d'un... Re: La disparition d'un sprinteur à la fin d'un... 0 Violent o_O



J'espère que le coureur va bien ... FuliCuli Je viens d'arriver Inscrit le: 19/3/2009 Envois: 29 Karma: 69 Re: La disparition d'un sprinteur à la fin d'un... Re: La disparition d'un sprinteur à la fin d'un... 0 J'en compte 5 au départ, 5 à l'arrivée, je ne vois pas où est le problème. Volodia Je m'installe Inscrit le: 14/8/2019 Envois: 114 Karma: 92 Re: La disparition d'un sprinteur à la fin d'un... Re: La disparition d'un sprinteur à la fin d'un... 1 @Kwisatz Il était tout simplement hors champ sur le couloir le plus à droite. Lindien Je m'installe Inscrit le: 16/3/2016 Envois: 345 Karma: 457 Re: La disparition d'un sprinteur à la fin d'un... Re: La disparition d'un sprinteur à la fin d'un... 0



Probablement un peu du fait que ce soit le vainqueur On ne les sent pas enclins à trop se soucier du devenir du vainqueur...Probablement un peu du fait que ce soit le vainqueur poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2831 Karma: 754 Re: La disparition d'un sprinteur à la fin d'un... Re: La disparition d'un sprinteur à la fin d'un... 0 Kwisatz



+1, ce qui m'a surpris c'est autant l'apparition d'un sprinter que la disparition d'un sprinter. +1, ce qui m'a surpris c'est autant l'apparition d'un sprinter que la disparition d'un sprinter. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.