Vidéo : Le masque de nez, nouvelle protection contre le coronavirus Posté par Skwatek

Une équipe de chercheurs mexicains a mis au point une nouvelle protection contre le coronavirus : le masque de nez !



Vidéo (2mn2s) : Le masque de nez contre le coronavirus





Auteur Conversation Angrycat Je viens d'arriver Inscrit le: 23/8/2017 Envois: 36 Karma: 79 Re: Le masque de nez, nouvelle protection contre le coron... Re: Le masque de nez, nouvelle protection contre le coron... 0 Ils ont pris la remarque au pied de la lettre. Menelage Je m'installe Inscrit le: 10/4/2017 Envois: 411 Karma: 367 Re: Le masque de nez, nouvelle protection contre le coron... Re: Le masque de nez, nouvelle protection contre le coron... 1 quand ya moyen de faire du fric.... Schau Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1515 Karma: 1535 Re: Le masque de nez, nouvelle protection contre le coron... Re: Le masque de nez, nouvelle protection contre le coron... 0 À les voir j'ai l'impression d'avoir le nez bouché! Pas vous? Redfrog Dalmatiens Inscrit le: 21/10/2004 Envois: 101 Karma: 82 Re: Le masque de nez, nouvelle protection contre le coron... Re: Le masque de nez, nouvelle protection contre le coron... 0 prochaine etape , le masque des yeux et des oreilles , on sait jamais le vilain virus peut rentrer partout Skwatek Je poste trop Inscrit le: 26/11/2005 Envois: 43762 Karma: 20254 Re: Le masque de nez, nouvelle protection contre le coron... Re: Le masque de nez, nouvelle protection contre le coron... 0

@Redfrog

prochaine etape , le masque des yeux et des oreilles , on sait jamais le vilain virus peut rentrer partout :D



Dans l'espoir qu'une autre étape n'aille pas plus loin... ^^ Citation :Dans l'espoir qu'une autre étape n'aille pas plus loin... ^^ psikopate Je m'installe Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 445 Karma: 927 Re: Le masque de nez, nouvelle protection contre le coron... Re: Le masque de nez, nouvelle protection contre le coron... 1 Il paraît que le port d'une plume dans le cul est particulièrement efficace contre le variant de Castelnaudary. Seul souci notable, les effets délétères des haricots nuisent au maintien correct de celle-ci . Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 6700 Karma: 2858 Re: Le masque de nez, nouvelle protection contre le coron... Re: Le masque de nez, nouvelle protection contre le coron... 0 J'en.ai croisé un justement la semaine dernière pareil avec le masque sur le nez. Rythmncs Je viens d'arriver Inscrit le: 10/1/2019 Envois: 31 Re: Le masque de nez, nouvelle protection contre le coron... Re: Le masque de nez, nouvelle protection contre le coron... 0 Peut on rajouter des moustaches au masque pour ressembler d'avantage à une souris ? Volodia Je m'installe Inscrit le: 14/8/2019 Envois: 115 Karma: 93 Re: Le masque de nez, nouvelle protection contre le coron... Re: Le masque de nez, nouvelle protection contre le coron... 0 Quitte à boucher les orifices, autant se mettre aussi un bouchon dans le c*l non ?