Vidéo : Une femme court sur la structure d'un pont à plusieurs mètres de hauteur (Chine) Posté par LeFreund

Une femme court à plusieurs mètres de hauteur sur la structure métallique d'un pont à Guiyang, en Chine.



Vidéo (1mn26s) : Une femme court sur la structure d'un pont





Sur le même sujet :

Vidéo : Des adolescents stoppent une tentative de suicide Vidéo : Un homme traverse un pont (Sécurité Fail) Vidéo : Une femme hystérique a raté le ferry Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Aldebaran Je suis accro Inscrit le: 8/5/2006 Envois: 1260 Karma: 933 Re: Une femme court sur la structure d'un pont à plu... Re: Une femme court sur la structure d'un pont à plu... 1 Et comme on dit en Chine, plus on est de fous, moins il y a de riz. Khaas Je m'installe Inscrit le: 28/1/2011 Envois: 443 Karma: 1235 Re: Une femme court sur la structure d'un pont à plu... Re: Une femme court sur la structure d'un pont à plu... 1 Elle voulait faire son yoga en paix, quels ingrats ! Jujube51 Je viens d'arriver Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 64 Karma: 141 Re: Une femme court sur la structure d'un pont à plu... Re: Une femme court sur la structure d'un pont à plu... 0 Le pont d’Avignon est en Chine ? Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 782 Karma: 902 Re: Une femme court sur la structure d'un pont à plu... Re: Une femme court sur la structure d'un pont à plu... 3 Elle court et elle danse, et le policier à droite qui rampe à quatre pattes comme il peut Moana Je m'installe Inscrit le: 21/5/2015 Envois: 434 Karma: 657 Re: Une femme court sur la structure d'un pont à plu... Re: Une femme court sur la structure d'un pont à plu... 0 Le cirque de Pékin s'entraine partout ! Ducantois1850 Je m'installe Inscrit le: 10/2/2012 Envois: 469 Re: Une femme court sur la structure d'un pont à plu... Re: Une femme court sur la structure d'un pont à plu... 0 @Aldebaran J'aurais jamais cru voir Michel Leeb en first sur Koreus. yayabe Je suis accro Inscrit le: 28/11/2013 Envois: 1051 Karma: 865 Re: Une femme court sur la structure d'un pont à plu... Re: Une femme court sur la structure d'un pont à plu... 2 Il faut dire que c'est tentant le départ de la structure sur le trottoir. Si je m'y promène avec mes gamins, c'est les premiers à y aller! Beuleu49 Je suis accro Inscrit le: 21/8/2014 Envois: 527 Karma: 237 Re: Une femme court sur la structure d'un pont à plu... Re: Une femme court sur la structure d'un pont à plu... 0 un bon moyen de se payer de longues vacances laborieuses pour rembourser sa dette envers ses camarades sauveteurs qui eux ont travailler pour rien. Un petit plan de rééducation politique d'une trentaine d'année en plein désert du Gobi (partie chinoise). corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1343 Karma: 3571 Re: Une femme court sur la structure d'un pont à plu... Re: Une femme court sur la structure d'un pont à plu... 1 Mais regardez cette structure... Regardez la base du pont, qui ne serait pas tenté ?

C'est de la gamification urbaine. Zoltek Je m'installe Inscrit le: 17/7/2020 Envois: 184 Karma: 140 Re: Une femme court sur la structure d'un pont à plu... Re: Une femme court sur la structure d'un pont à plu... 0 Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.