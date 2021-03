Vidéo : Un freerunner traverse Nîmes en faisant des frontflips Posté par Skwatek

Le freerunner Raphaël Bourgeat-Lami traverse la ville de Nîmes en faisant des frontflips.







Vidéo (23s) : Traverser Nîmes en faisant des frontflips





Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation EndymionRaul Je m'installe Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 352 Karma: 255 Re: Un freerunner traverse Nîmes en faisant des frontflips Re: Un freerunner traverse Nîmes en faisant des frontflips 0 C'était bien, jusqu'au coup de tête qui est mal simulé. Siegfried Je m'installe Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 256 Karma: 194 Re: Un freerunner traverse Nîmes en faisant des frontflips Re: Un freerunner traverse Nîmes en faisant des frontflips 0 Fail, a un moment il fait une galipette ! oui-mais-non Je m'installe Inscrit le: 13/6/2017 Envois: 244 Karma: 389 Re: Un freerunner traverse Nîmes en faisant des frontflips Re: Un freerunner traverse Nîmes en faisant des frontflips 3 La première tour est Magne à Nîmes mais la dernière ne l'est pas du tout. osiris79 Je viens d'arriver Inscrit le: 13/10/2008 Envois: 99 Karma: 153 Re: Un freerunner traverse Nîmes en faisant des frontflips Re: Un freerunner traverse Nîmes en faisant des frontflips 4 J'ai trouvé cette vidéo divertissante.



Merci.



Merci. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2473 Karma: 5846 Re: Un freerunner traverse Nîmes en faisant des frontflips Re: Un freerunner traverse Nîmes en faisant des frontflips 1 y a qque chose qui tourne pas rond chez ce mec ! nicolascliff Je viens d'arriver Inscrit le: 15/2/2013 Envois: 15 Re: Un freerunner traverse Nîmes en faisant des frontflips Re: Un freerunner traverse Nîmes en faisant des frontflips 0 Il passe aussi à la cathédrale, au jardin de la fontaine et fait un faceplant sur le Jean Jaurès SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 371 Karma: 734 Re: Un freerunner traverse Nîmes en faisant des frontflips Re: Un freerunner traverse Nîmes en faisant des frontflips 2

