Vidéo : Cristiano Ronaldo quitte le terrain suite à un but injustement refusé Posté par LeCromwell

Lors du match Serbie-Portugal en qualification pour le Mondial 2022, Cristiano Ronaldo a quitté le terrain suite à un but injustement refusé dans les arrêts de jeu alors que le score était de 2-2.



Vidéo (33s) : Ronaldo quitte le terrain suite à un but refusé





Sur le même sujet :

Vidéo : Cristiano Ronaldo tape dans la main de supporters invisibles Vidéo : Quand Cristiano Ronaldo boit un thé en terrasse Vidéo : Ronaldo jette le micro d'un journaliste dans l'eau Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21320 Karma: 17754 Re: Cristiano Ronaldo quitte le terrain suite à un but in... Re: Cristiano Ronaldo quitte le terrain suite à un but in... 1 Le Seum. Je repense à Éder et ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. mahad Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 2525 Karma: 1873 Re: Cristiano Ronaldo quitte le terrain suite à un but in... Re: Cristiano Ronaldo quitte le terrain suite à un but in... 0 C'est rien c'est la crise d'ado, ça va lui passer nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 645 Karma: 1266 Re: Cristiano Ronaldo quitte le terrain suite à un but in... Re: Cristiano Ronaldo quitte le terrain suite à un but in... 1 Malgré tous les pots de vin du Qatar, la FIFA, surement trop pauvre pour installer la Goal Line sur un match de qualif de coupe du monde. AymericCaron Je suis accro Inscrit le: 23/6/2020 Envois: 719 Karma: 294 En ligne ! Re: Cristiano Ronaldo quitte le terrain suite à un but in... Re: Cristiano Ronaldo quitte le terrain suite à un but in... 0 Ils ont pas le truc qui détecte automatiquement le franchissement de la ligne en entier ?

Une technologie Lorientaise (parmi toutes celles qui existent) :



VBSV VALIDATION DES BUTS 1 Olyer Je m'installe Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 230 Karma: 334 Re: Cristiano Ronaldo quitte le terrain suite à un but in... Re: Cristiano Ronaldo quitte le terrain suite à un but in... 0 C'est toujours pas en place la Goal Line ??? C'est quand même aberrant sur un tel niveau de compétition. Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2544 Karma: 1223 Re: Cristiano Ronaldo quitte le terrain suite à un but in... Re: Cristiano Ronaldo quitte le terrain suite à un but in... 0 Je ne suis pas du genre a juger comme un vieux "gneugneu les footeux gneugneu" mais vraiment, c'est une attitude d'enfant capricieux ça ?

C'est énervant etc, mais QUITTER le terrain genre... Tu abandonnes le match, tes coéquipiers.... C'est nul. Wazzalex Je m'installe Inscrit le: 7/5/2008 Envois: 272 Karma: 170 Re: Cristiano Ronaldo quitte le terrain suite à un but in... Re: Cristiano Ronaldo quitte le terrain suite à un but in... 0 C’est pour ne pas trop déranger la corruption que le foot en est encore à l’âge de pierre et refuse d’utiliser toute technologie d’assistances à l’arbitrage ? Olyer Je m'installe Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 230 Karma: 334 Re: Cristiano Ronaldo quitte le terrain suite à un but in... Re: Cristiano Ronaldo quitte le terrain suite à un but in... 0 A contrario du foot je trouve qu'au rugby on abuse un peu trop de l'arbitrage vidéo. Geraven Je suis accro Inscrit le: 10/11/2009 Envois: 985 Karma: 676 Re: Cristiano Ronaldo quitte le terrain suite à un but in... Re: Cristiano Ronaldo quitte le terrain suite à un but in... 0

@Keiwen

Je ne suis pas du genre a juger comme un vieux "gneugneu les footeux gneugneu" mais vraiment, c'est une attitude d'enfant capricieux ça ?

C'est énervant etc, mais QUITTER le terrain genre... Tu abandonnes le match, tes coéquipiers.... C'est nul.

C'était la fin du match... Le match finissait après ce but... C'est juste un geste fort pour protester contre l'arbitre, il n'abandonne pas ses coéquipiers... Citation :C'était la fin du match... Le match finissait après ce but... C'est juste un geste fort pour protester contre l'arbitre, il n'abandonne pas ses coéquipiers... Olyer Je m'installe Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 230 Karma: 334 Re: Cristiano Ronaldo quitte le terrain suite à un but in... Re: Cristiano Ronaldo quitte le terrain suite à un but in... 0 @Keiwen

C'était la dernière action du match 4eme minute du temps additionnel qui était annoncé à +3. poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2836 Karma: 754 Re: Cristiano Ronaldo quitte le terrain suite à un but in... Re: Cristiano Ronaldo quitte le terrain suite à un but in... 0 La fameuse goal line technology qui coûte plus de 3 millions d'euros par an, encore un beau gaspillage d'argent. CaptainBro Je m'installe Inscrit le: 20/9/2012 Envois: 163 Karma: 146 Re: Cristiano Ronaldo quitte le terrain suite à un but in... Re: Cristiano Ronaldo quitte le terrain suite à un but in... 0 @Keiwen Ca a été fait en 93eme minute Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.