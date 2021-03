Vidéo : Un automobiliste danse sur « Smooth Criminal » à un feu rouge Posté par Koreus

Un automobiliste descend d'une voiture et danse sur « Smooth Criminal » à un feu rouge.



Vidéo (25s) : Danse sur « Smooth Criminal » à un feu rouge





Sur le même sujet :

Vidéo : Danser sur « Push The Feeling On » à coté d'une voiture Vidéo : Badass Cop Vidéo : Envie pressante de danser Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation RyuuHikari Je m'installe Inscrit le: 23/8/2013 Envois: 415 Karma: 1237 Re: Un automobiliste danse sur « Smooth Criminal » à un f... Re: Un automobiliste danse sur « Smooth Criminal » à un f... 4 Il est smooth, c'est indéniable Sebmagic Je masterise ! Inscrit le: 26/11/2007 Envois: 4351 Karma: 300 Re: Un automobiliste danse sur « Smooth Criminal » à un f... Re: Un automobiliste danse sur « Smooth Criminal » à un f... 1 Pour le coup, il est hyper smooth. Hugo-Drax Je m'installe Inscrit le: 26/5/2016 Envois: 236 Karma: 1265 En ligne ! Re: Un automobiliste danse sur « Smooth Criminal » à un f... Re: Un automobiliste danse sur « Smooth Criminal » à un f... 3 Son prof de danse doit être au top, contrairement à son coiffeur Siegfried Je m'installe Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 256 Karma: 194 En ligne ! Re: Un automobiliste danse sur « Smooth Criminal » à un f... Re: Un automobiliste danse sur « Smooth Criminal » à un f... 0 tres sympa a regarder Yazguen Maître GIF Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 12336 Karma: 10698 Re: Un automobiliste danse sur « Smooth Criminal » à un f... Re: Un automobiliste danse sur « Smooth Criminal » à un f... 0 Stylé EndymionRaul Je m'installe Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 352 Karma: 255 Re: Un automobiliste danse sur « Smooth Criminal » à un f... Re: Un automobiliste danse sur « Smooth Criminal » à un f... 0 Bien. lithit Je suis accro Inscrit le: 25/7/2013 Envois: 1589 Karma: 3082 Re: Un automobiliste danse sur « Smooth Criminal » à un f... Re: Un automobiliste danse sur « Smooth Criminal » à un f... 3 Hugo-Drax Vu la natte c'est un Jedi en formation et donc un tricheur pour usage non autorisé de la force.



Vous navigateur est trop vieux Vu la natte c'est un Jedi en formation et donc un tricheur pour usage non autorisé de la force. Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 470 Karma: 2923 Re: Un automobiliste danse sur « Smooth Criminal » à un f... Re: Un automobiliste danse sur « Smooth Criminal » à un f... 0 Un automobiliste descend d'une voiture et danse sur « Smooth Criminal » à un feu rouge.

Il va falloir revoir ses cours d'anglais m'sieur Koreus, ça se dit « pedestrian crossing » ou « crosswalk », pas « Smooth Criminal » Citation :Il va falloir revoir ses cours d'anglais m'sieur Koreus, ça se dit « pedestrian crossing » ou « crosswalk », pas « Smooth Criminal » billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1046 Karma: 1559 Re: Un automobiliste danse sur « Smooth Criminal » à un f... Re: Un automobiliste danse sur « Smooth Criminal » à un f... 0 Y'a pas à dire, ça a beau dater, ce style de danse fait toujours son petit effet ! Super doué le gars!! dubstyle Je suis accro Inscrit le: 21/2/2005 Envois: 852 Karma: 1255 En ligne ! Re: Un automobiliste danse sur « Smooth Criminal » à un f... Re: Un automobiliste danse sur « Smooth Criminal » à un f... 0



Vous navigateur est trop vieux Ya pas à dire, son Moon-Walk est violent ! Wernion Je viens d'arriver Inscrit le: 19/1/2020 Envois: 60 Karma: 135 En ligne ! Re: Un automobiliste danse sur « Smooth Criminal » à un f... Re: Un automobiliste danse sur « Smooth Criminal » à un f... 0 @Mopimoi La musique c'est "Smooth Criminal" non ? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.