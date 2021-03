Vidéo : Les émouvantes funérailles d’une meuleuse Posté par -Flo-

Attention, on voit une meuleuse mourir au début de la vidéo.

C’était une meuleuse très aimée, et tous ses amis outils sont venus lui rendre hommage en l’accompagnant dans son dernier voyage.





Vidéo (53s) : Les funérailles d’une meuleuse





Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 579 Karma: 2131 Re: Les émouvantes funérailles d'une meuleuse 5 Elle est peut-être morte à cause d'une scie rose...

10 commentaires Auteur Conversation Soyarow Je viens d'arriver Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 98 Karma: 172 Re: Les émouvantes funérailles d’une meuleuse Re: Les émouvantes funérailles d’une meuleuse 1 FAKE !



Spectre_Swiss Je suis accro Inscrit le: 15/4/2013 Envois: 947 Karma: 581 Re: Les émouvantes funérailles d'une meuleuse Re: Les émouvantes funérailles d'une meuleuse 0 Ma dremel m'a fait le même coup y a 3 jours,..... snif.... Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 579 Karma: 2131 Re: Les émouvantes funérailles d'une meuleuse Re: Les émouvantes funérailles d'une meuleuse 5 Elle est peut-être morte à cause d'une scie rose... PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11356 Karma: 11220 Re: Les émouvantes funérailles d'une meuleuse Re: Les émouvantes funérailles d'une meuleuse 1 Ils auraient pu l'incinérer, elle avait commencé toute seule. larzuc Je suis accro Inscrit le: 15/3/2014 Envois: 772 Karma: 1350 Re: Les émouvantes funérailles d'une meuleuse Re: Les émouvantes funérailles d'une meuleuse 4 Rest In Piece EndymionRaul Je m'installe Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 355 Karma: 254 Re: Les émouvantes funérailles d'une meuleuse Re: Les émouvantes funérailles d'une meuleuse 0



Mais c'est pas mal



Faut vraiment avoir que ça à faire...Mais c'est pas malMême s'il aurait pu tenter de la sauver en l'opérant.... Kwisatz Je viens d'arriver Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 38 Karma: 88 En ligne ! Re: Les émouvantes funérailles d'une meuleuse Re: Les émouvantes funérailles d'une meuleuse 1 Makita nous quitta Mangez-moi Je m'installe Inscrit le: 31/12/2012 Envois: 147 Karma: 444 Re: Les émouvantes funérailles d'une meuleuse Re: Les émouvantes funérailles d'une meuleuse 1 Drôle de délire Tytouan Je m'installe Inscrit le: 18/12/2010 Envois: 171 Karma: 657 Re: Les émouvantes funérailles d'une meuleuse Re: Les émouvantes funérailles d'une meuleuse 1 Elle manquera à toute son équipe.



C'était une vraie meuleuse d'Hommes. kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1996 Karma: 3843 En ligne ! Re: Les émouvantes funérailles d’une meuleuse Re: Les émouvantes funérailles d’une meuleuse 0

@Bricci

Elle est peut-être morte à cause d'une scie rose...



Mieux vaut une scie rose qu'une scie sauteuse...