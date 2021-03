Vidéo : Un timelapse de la traversée du canal de Suez Posté par MrGii

J ai trouvé un timelapse qui montre la traversée du canal de Suez. On voit bien parfois le canal seul et les 2 canaux séparés de montée et de descente. Il y a quelqu'un qui sait me dire si là où l'Ever Given s'est pris le bulbe, les portes-conteneurs comme lui s'y croisent, ou c'est chacun son tour ?



Vidéo (2mn23s) : La traversée du canal de Suez (Timelapse)





Sur le même sujet :

Vidéo : Pendant ce temps-là dans le canal de Suez Vidéo : 30 jours en mer sur un porte-conteneurs (Timelapse) Vidéo : Deux mois sur un brise-glace (Timelapse) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeFrenchi Je masterise ! Inscrit le: 13/1/2008 Envois: 3338 Karma: 907 Re: Un timelapse de la traversée du canal de Suez Re: Un timelapse de la traversée du canal de Suez 0 Il y a quelqu'un qui sait me dire si là où l'Ever Given s'est pris le bulbe, les portes-conteneurs comme lui s'y croisent, ou c'est chacun son tour ?





@MrGii Je dirais chacun son tour aux vues de la largeur du canal à cet endroit Citation :Je dirais chacun son tour aux vues de la largeur du canal à cet endroit PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 578 Karma: 583 Re: Un timelapse de la traversée du canal de Suez Re: Un timelapse de la traversée du canal de Suez 3 Pas étonnant que le Ever Given se soit planté : Vous avez avez vu quelle vitesse ils vont tous ?





Sinon je me suis posé la question de savoir dans quel sens ce bateau a pris le Canal. J'ai regardé une carte (Google Map pour ne pas la citer) : il est parti du sud pour arriver en Méditerranée. D'abord un petit canal, puis un grand espace d'eau (Lac Amer) où il tourne à gauche, puis à droite, enfin un long canal.

En regardant une 2e fois, j'aurais pu trouver sans carte : l'ombre va vers la droite, donc vers l'est.

Et c'est là que j'ai réalisé que la traversée se fait en moins d'une journée. C'est vraiment rapide.



Je n'ai vu qu'un pont pour toute la traversée, c'est ça ? Google Map en montre 4.

@Tempo123 Ha ok, merci, 1 pont donc et le reste ce sont des tunnels Kwisatz Je viens d'arriver Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 37 Karma: 87 Re: Un timelapse de la traversée du canal de Suez Re: Un timelapse de la traversée du canal de Suez 0 I wanna dance by water 'neath the mexican egyptian sky Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 578 Karma: 2126 Re: Un timelapse de la traversée du canal de Suez Re: Un timelapse de la traversée du canal de Suez 1 J'étais tellement pris par le truc que je voyais déjà la péniche prendre le petit bateau blanc à l'aspiration et lui mettre un tour dans sa tronche ! Tempo123 Je viens d'arriver Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 13 Re: Un timelapse de la traversée du canal de Suez Re: Un timelapse de la traversée du canal de Suez 0 193 km et un seul et unique pont! (bon heureusement ils ont des tunnels)



@LeFrenchi l'Ever given s'est planté au début de l'entrée sud du canal, je dirais peu de temps après le virage. Canal large de 300m, l'ever given fait 60m de large, donc ca passe large. Cependant j'ai cru lire qu'ils faisaient passer les bateaux en convoi. EndymionRaul Je m'installe Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 354 Karma: 255 Re: Un timelapse de la traversée du canal de Suez Re: Un timelapse de la traversée du canal de Suez 0 A part pour faire de la publicité, je vois pas l'intérêt de la vidéo.



Tout est plat et jaune désertique. poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2844 Karma: 752 Re: Un timelapse de la traversée du canal de Suez Re: Un timelapse de la traversée du canal de Suez 0

@Tempo123

193 km et un seul et unique pont! (bon heureusement ils ont des tunnels)



@LeFrenchi l'Ever given s'est planté au début de l'entrée sud du canal, je dirais peu de temps après le virage. Canal large de 300m, l'ever given fait 60m de large, donc ca passe large. Cependant j'ai cru lire qu'ils faisaient passer les bateaux en convoi.



Ça explique tout, si celui de devant ralenti c'est pas comme en voiture, ça peut vite partir à la dérive. Citation :Ça explique tout, si celui de devant ralenti c'est pas comme en voiture, ça peut vite partir à la dérive. Makrout Je viens d'arriver Inscrit le: 9/5/2017 Envois: 15 Re: Un timelapse de la traversée du canal de Suez Re: Un timelapse de la traversée du canal de Suez 3

https://sailingheaven.com/fr/trafic-maritime/



N30°21'31.31

E032°23'18.07 si qqun veut s'amuser à retrouver l'Evergiven:N30°21'31.31E032°23'18.07 Booris Je viens d'arriver Inscrit le: 21/7/2008 Envois: 83 Re: Un timelapse de la traversée du canal de Suez Re: Un timelapse de la traversée du canal de Suez 0

,32.5296857,12.79z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d30.0156023!4d32.5798545



juste après le virage en effet Il s'est planté ici https://www.google.fr/maps/place/30%C2%B000'56.2%22N+32%C2%B034'47.5%22E/@30.0177766 ,32.5296857,12.79z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d30.0156023!4d32.5798545juste après le virage en effet CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15202 Karma: 20194 En ligne ! Re: Un timelapse de la traversée du canal de Suez Re: Un timelapse de la traversée du canal de Suez 0 Vu le nombre de fois où il dit "Are you with me?" je crois qu'il attend une réponse MrGii Je suis accro Inscrit le: 18/4/2012 Envois: 587 Karma: 284 Re: Un timelapse de la traversée du canal de Suez Re: Un timelapse de la traversée du canal de Suez 0 Makrout

https://www.marinetraffic.com/fr/ais/home/shipid:5630138/zoom:14



C est lui non ? C est lui non ? psikopate Je m'installe Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 447 Karma: 931 Re: Un timelapse de la traversée du canal de Suez Re: Un timelapse de la traversée du canal de Suez 0

KARMA OU COMPLOT ? LA VRAIE HISTOIRE DU BATEAU QUI BLOQUE LE CANAL DE SUEZ





une autre vision des choses MrGii Je suis accro Inscrit le: 18/4/2012 Envois: 587 Karma: 284 Re: Un timelapse de la traversée du canal de Suez Re: Un timelapse de la traversée du canal de Suez 1



Putain... j imaginais pas un tel bordel sur les mers et les océans... Putain... j imaginais pas un tel bordel sur les mers et les océans... Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5587 Karma: 5307 Re: Un timelapse de la traversée du canal de Suez Re: Un timelapse de la traversée du canal de Suez 1

Vidéo un peu longue; je me suis fait Suez. Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 693 Karma: 1291 En ligne ! Re: Un timelapse de la traversée du canal de Suez Re: Un timelapse de la traversée du canal de Suez 0 Il s'est planté à la 13ieme seconde, juste derrière les 3 petites encoches dans la rive est (sur tribord / à droite)



Et non, les bateaux ne se croisent pas, sauf sur le lac au milieu.

Les bateaux sont regroupé dans un unique convois par jour (un dans chaque sens)



Aux extrémités, le sens est inversé en cours de journée (le matin vers l'intérieur, le soir vers l'extérieur), et au centre, le canal est doublé afin de permettre le croisement des convois, sauf sur le lac où effectivement les bateaux peuvent se croiser dans le chenal. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.