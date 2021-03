Vidéo : Un jeune homme se frappe les épaules Posté par Koreus

Souffrant d'une maladie rare appelée Dysplasie cléidocrânienne, un jeune homme de 19 ans est capable de se frapper les épaules.



Vidéo (42s) : Se frapper les épaules





Vidéo : Test du Covid-19 avec le syndrome de Gilles de la Tourette Vidéo : Un homme fait tourner son bras cassé Vidéo : Jen tourne sa jambe à 180 degrés Source : Forum



La même maladie dont souffre l'acteur Gaten Matarazzo, célèbre pour son rôle dans Stranger Things. Minute Allociné ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1214 Karma: 2089 Re: Un jeune homme se frappe les épaules Re: Un jeune homme se frappe les épaules 0 En voyant la miniature j'ai cru que quelqu'un accouché d'un adulte ... ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1214 Karma: 2089 Re: Un jeune homme se frappe les épaules Re: Un jeune homme se frappe les épaules 0

@Hugo-Drax

La dysplasie cléidocrânienne est une maladie constitutionnelle de l'os

Euuh ça touche les cheveux aussi d'après la vidéo non ?



je sais pas pourquoi , mais j'ai des envies de choucroute là !? Yazguen Maître GIF Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 12349 Karma: 10734 En ligne ! Re: Un jeune homme se frappe les épaules Re: Un jeune homme se frappe les épaules 1 Et moi de nouilles chinoise gatsu35 Je viens d'arriver Inscrit le: 8/1/2020 Envois: 57 Re: Un jeune homme se frappe les épaules Re: Un jeune homme se frappe les épaules 1 Ma fille a la même maladie et son seul pouvoir est d'avoir encore toutes ses dents de lait à 10 ans.

Et pour les cheveux non ça va.

Et pour les cheveux non ça va.



Cette maladie a différents degrés, ça peut parfois atteindre l'os de l'oreille et provoquer une surdité aussi. Kwisatz Je viens d'arriver Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 44 Karma: 99 Re: Un jeune homme se frappe les épaules Re: Un jeune homme se frappe les épaules 0 Il ne serait pas espagnol par hasard ? Bargeau Je m'installe Inscrit le: 6/3/2005 Envois: 384 Karma: 81 Re: Un jeune homme se frappe les épaules Re: Un jeune homme se frappe les épaules 0 Attends attends !

Retard de fermeture des fontanelles du cranes ?

Retard de fermeture des fontanelles du cranes ?

C'est à dire que c'est encore tout mou et ça pulse au dessus de sa tête ?

C'est à dire que c'est encore tout mou et ça pulse au dessus de sa tête ?

Tu te prends une pomme de pin mal placé et bam, trauma ! themightycarrot Je m'installe Inscrit le: 2/4/2014 Envois: 206 Karma: 380 Re: Un jeune homme se frappe les épaules Re: Un jeune homme se frappe les épaules 0 "Yoga Flame" WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2889 Karma: 9301 Re: Un jeune homme se frappe les épaules Re: Un jeune homme se frappe les épaules 1 @Hugo-Drax



Siegfried Je m'installe Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 278 Karma: 227 En ligne ! Re: Un jeune homme se frappe les épaules Re: Un jeune homme se frappe les épaules 0 un roi de l'évasion Arthur34 Je m'installe Inscrit le: 12/10/2014 Envois: 472 Karma: 741 En ligne ! Re: Un jeune homme se frappe les épaules Re: Un jeune homme se frappe les épaules 0 @gatsu35 C'est un retard qui peut amener des complications ?