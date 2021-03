Vidéo : Le quotidien de Pétita dans l'émission Pyramide (1995) Posté par Koreus

Hier soir, TMC a remonté le temps avec une émission spéciale année 1995. L'occasion de redécouvrir l'émission Pyramide animé par Patrice Laffont et Pépita



Vidéo (1mn17s) : Pépita dans Pyramide





Vidéo : Le vaccin « Fister » de Louis Alliot Vidéo : Le Quotidien teste le niveau d'anglais d'un supporter français



(Et pourvu que demain ce soit sur nos comportements non écolo) Regarder aujourd'hui une émission d'hier et voir à quel point cela nous choque montre bien que nous évoluons dans le bon sens et que ce n'était pas mieux avant(Et pourvu que demain ce soit sur nos comportements non écolo) exoskeleton Je suis accro Inscrit le: 10/7/2013 Envois: 866 Karma: 1088 Re: Le quotidien de Pétita dans l'émission Pyramide ... 8 @Kwisatz "c'était donnant donnant" putai



Alors moi je vais adopter un autre discours que le tien parce que j'ai 40 ans et que j'étais bien assez "vieux" pour comprendre sauf que oui j'ai dû rire à ces blagues parce que l'époque était comme ça. Pour autant, 25 ans après je suis mort de honte de l'avoir fait en les revoyant aujourd'hui.



Alors si tu veux te retrancher derrière ton petit doigt, c'est cool, mais le racisme ordinaire doit être critiqué même 26 ans après et putain heureusement !



Il en va de notre responsabilité individuelle et collective d'arriver à regarder notre passé -même récent- en face et de dire "bah non c'était pas bien, pardon on avait pas à faire ça" plutôt que ce discours de beauf "c'était bon enfant ahahah, ça va on peut plus rien dire, c'était pour rigouler, elle a été mise en avant".



C'est marrant comme c'est toujours les personnes non concernées par ces comportements qui leur trouvent des circonstances atténuantes.

19 commentaires Auteur Conversation ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1211 Karma: 2087 Re: Le quotidien de Pétita dans l'émission Pyramide ... Re: Le quotidien de Pétita dans l'émission Pyramide ... 1 A l'époque ça choquait personne.



En même temps suffit de voir le plan sur le public pour comprendre que c'était pas très diversifié non plus...



La fin est quand même assez violente. Elle a d'ailleurs eu du mal à retrouver du boulot ( En même temps suffit de voir le plan sur le public pour comprendre que c'était pas très diversifié non plus...La fin est quand même assez violente. Elle a d'ailleurs eu du mal à retrouver du boulot ( bon désolé c'est du gala Tempo123 Je viens d'arriver Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 17 Re: Le quotidien de Pétita dans l'émission Pyramide ... Re: Le quotidien de Pétita dans l'émission Pyramide ... 20



(Et pourvu que demain ce soit sur nos comportements non écolo) Regarder aujourd'hui une émission d'hier et voir à quel point cela nous choque montre bien que nous évoluons dans le bon sens et que ce n'était pas mieux avant(Et pourvu que demain ce soit sur nos comportements non écolo) MAC_Ak Je m'installe Inscrit le: 4/4/2016 Envois: 289 Karma: 1250 Re: Le quotidien de Pétita dans l'émission Pyramide ... Re: Le quotidien de Pétita dans l'émission Pyramide ... 2 En plus, c'est pas si vieux que ça...



*calcul rapide*

*26 ans*

*coup de vieux* cyberscooty Je m'installe Inscrit le: 1/12/2013 Envois: 381 Karma: 149 Re: Le quotidien de Pétita dans l'émission Pyramide ... Re: Le quotidien de Pétita dans l'émission Pyramide ... 0 @MAC_Ak hahaha ...environ 1 génération dans la tronche ! Kwisatz Je viens d'arriver Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 41 Karma: 93 Re: Le quotidien de Pétita dans l'émission Pyramide ... Re: Le quotidien de Pétita dans l'émission Pyramide ... 0 Non mais vraiment .... Quotidien ou l'art de remuer la merde 26 ans après...



J'ai un très bon souvenir de pyramide et à l'époque c'était donnant donnant, elle se foutait de la gueule de Lafont et lui il rendait la pareille...

Donc prendre des images de manière isolée c'est intellectuellement pas classe.



L'époque était bien plus bon enfant qu'aujourd'hui ou aujourd'hui tout doit être à niveau.

Je suis sincèrement convaincu que la remarque de la petite voix n'avait rien de raciste mais juste du chambrage entre deux collègues de bureau mais vu avec le prisme de la bien pensance "made in 2020" tout prend une dimension clivante.



Je vous fais rapidement le topo des jours à venir pour Lafont, excuses à la radio dans un premier temps puis mea culpa chez Hanouna et enfin mise au placard pour les dernières années de sa vie...triste fin



Quant à Pépita, elle adoptera soit la posture la plus courageuse en disant que c'était du chambrage avec Lafont qu'elle lui doit beaucoup puisque c'est lui qui l'a quand même mis en avant et qui lui a permis d'avoir la petite notoriété qu'elle a aujourd'hui, soit la posture la plus indigente celle de dire qu'elle était la victime d'un système et que si aujourd'hui elle ne trouve pas de travail c'est de la faute du racisme ambiant des années 90.



J'opte pour la seconde but wait and see asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 1087 Karma: 520 Re: Le quotidien de Pétita dans l'émission Pyramide ... Re: Le quotidien de Pétita dans l'émission Pyramide ... 3

@Kwisatz



J'ai un très bon souvenir de pyramide et à l'époque c'était donnant donnant, elle se foutait de la gueule de Lafont et lui il rendait la pareille...



On voit bien que moins de 10s après chaque vanne, elle sourit spontanément. Citation :Oui on voit que c'était bon enfant et qu'elle appréciait le climat.On voit bien que moins de 10s après chaque vanne, elle sourit spontanément. kogoro Je viens d'arriver Inscrit le: 23/9/2008 Envois: 64 Re: Le quotidien de Pétita dans l'émission Pyramide ... Re: Le quotidien de Pétita dans l'émission Pyramide ... 0



Le siècle des Lumières: Le siècle des Lumières: http://www.racontemoilhistoire.com/2016/04/venus-hottentote/ EndymionRaul Je m'installe Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 358 Karma: 250 En ligne ! Re: Le quotidien de Pétita dans l'émission Pyramide ... Re: Le quotidien de Pétita dans l'émission Pyramide ... 0 Bande de cons condescendants...



Maintenant c'est devenu de l'humour noir (sans jeu de mot.... ou avec, c'est comme vous le sentez).





J'ai quand même bien ri à la fin.... Tellement malaisant. Geraven Je suis accro Inscrit le: 10/11/2009 Envois: 986 Karma: 694 Re: Le quotidien de Pétita dans l'émission Pyramide ... Re: Le quotidien de Pétita dans l'émission Pyramide ... 4

@Kwisatz

Non mais vraiment .... Quotidien ou l'art de remuer la merde 26 ans après...



Donc prendre des images de manière isolée c'est intellectuellement pas classe.

L'époque était bien plus bon enfant qu'aujourd'hui ou aujourd'hui tout doit être à niveau.



L'époque était bien plus bon enfant qu'aujourd'hui ou aujourd'hui tout doit être à niveau.

Je vous fais rapidement le topo des jours à venir pour Lafont, excuses à la radio dans un premier temps puis mea culpa chez Hanouna et enfin mise au placard pour les dernières années de sa vie...triste fin



Je vous fais rapidement le topo des jours à venir pour Lafont, excuses à la radio dans un premier temps puis mea culpa chez Hanouna et enfin mise au placard pour les dernières années de sa vie...triste fin



J'opte pour la seconde but wait and see



J'opte pour la seconde but wait and see

Tu aurais mieux fait de te renseigner avant de l'ouvrir... Citation :Tu aurais mieux fait de te renseigner avant de l'ouvrir... Infame_ZOD J'aime glander ici Inscrit le: 10/12/2013 Envois: 5832 Karma: 6398 Re: Le quotidien de Pétita dans l'émission Pyramide ... Re: Le quotidien de Pétita dans l'émission Pyramide ... 0 Je l'avais croisé une fois, elle vendait des écharpes sur les stands de petites boutiques à l'extérieur des galeries Lafayette et du Printemps.

Elle avait l'air fatiguée et pas très joyeuse. J'ai eu l'impression qu'elle avait coupé les ponts avec Patrice Lafont exoskeleton Je suis accro Inscrit le: 10/7/2013 Envois: 866 Karma: 1088 Re: Le quotidien de Pétita dans l'émission Pyramide ... Re: Le quotidien de Pétita dans l'émission Pyramide ... 8 @Kwisatz "c'était donnant donnant" putai



Alors moi je vais adopter un autre discours que le tien parce que j'ai 40 ans et que j'étais bien assez "vieux" pour comprendre sauf que oui j'ai dû rire à ces blagues parce que l'époque était comme ça. Pour autant, 25 ans après je suis mort de honte de l'avoir fait en les revoyant aujourd'hui.



Alors si tu veux te retrancher derrière ton petit doigt, c'est cool, mais le racisme ordinaire doit être critiqué même 26 ans après et putain heureusement !



Il en va de notre responsabilité individuelle et collective d'arriver à regarder notre passé -même récent- en face et de dire "bah non c'était pas bien, pardon on avait pas à faire ça" plutôt que ce discours de beauf "c'était bon enfant ahahah, ça va on peut plus rien dire, c'était pour rigouler, elle a été mise en avant".



C'est marrant comme c'est toujours les personnes non concernées par ces comportements qui leur trouvent des circonstances atténuantes. koukou4 Je viens d'arriver Inscrit le: 8/9/2020 Envois: 25 Re: Le quotidien de Pétita dans l'émission Pyramide ... Re: Le quotidien de Pétita dans l'émission Pyramide ... 0

@Kwisatz

Non mais vraiment .... Quotidien ou l'art de remuer la merde 26 ans après...



Donc prendre des images de manière isolée c'est intellectuellement pas classe.

L'époque était bien plus bon enfant qu'aujourd'hui ou aujourd'hui tout doit être à niveau.



L'époque était bien plus bon enfant qu'aujourd'hui ou aujourd'hui tout doit être à niveau.

Je vous fais rapidement le topo des jours à venir pour Lafont, excuses à la radio dans un premier temps puis mea culpa chez Hanouna et enfin mise au placard pour les dernières années de sa vie...triste fin



Je vous fais rapidement le topo des jours à venir pour Lafont, excuses à la radio dans un premier temps puis mea culpa chez Hanouna et enfin mise au placard pour les dernières années de sa vie...triste fin



J'opte pour la seconde but wait and see



J'opte pour la seconde but wait and see



Si c'était son quotidien il y aurait une vidéo de 3h et non d'une minute. Pour dire que la photo de singe est raciste il faut vraiment avoir de sérieux préjugés racistes. Citation :Si c'était son quotidien il y aurait une vidéo de 3h et non d'une minute. Pour dire que la photo de singe est raciste il faut vraiment avoir de sérieux préjugés racistes. Aktunowihio Je m'installe Inscrit le: 4/6/2014 Envois: 192 Karma: 107 Re: Le quotidien de Pétita dans l'émission Pyramide ... Re: Le quotidien de Pétita dans l'émission Pyramide ... 0

@Kwisatz

Je suis sincèrement convaincu que la remarque de la petite voix n'avait rien de raciste mais juste du chambrage entre deux collègues de bureau mais vu avec le prisme de la bien pensance "made in 2020" tout prend une dimension clivante.





c'est peut être du chambrage mais il n'en reste pas moins raciste. Ils peuvent bien dire qu'ils ne s'en rendaient pas compte ou qu'il pensaient cela acceptable et accepté, cela n'y change rien. Citation :c'est peut être du chambrage mais il n'en reste pas moins raciste. Ils peuvent bien dire qu'ils ne s'en rendaient pas compte ou qu'il pensaient cela acceptable et accepté, cela n'y change rien. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1211 Karma: 2087 Re: Le quotidien de Pétita dans l'émission Pyramide ... Re: Le quotidien de Pétita dans l'émission Pyramide ... 0

@exoskeleton

@Kwisatz "c'était donnant donnant" putai



Alors moi je vais adopter un autre discours que le tien parce que j'ai 40 ans et que j'étais bien assez "vieux" pour comprendre sauf que oui j'ai dû rire à ces blagues parce que l'époque était comme ça. Pour autant, 25 ans après je suis mort de honte de l'avoir fait en les revoyant aujourd'hui.



Alors si tu veux te retrancher derrière ton petit doigt, c'est cool, mais le racisme ordinaire doit être critiqué même 26 ans après et putain heureusement !



Il en va de notre responsabilité individuelle et collective d'arriver à regarder notre passé -même récent- en face et de dire "bah non c'était pas bien, pardon on avait pas à faire ça" plutôt que ce discours de beauf "c'était bon enfant ahahah, ça va on peut plus rien dire, c'était pour rigouler, elle a été mise en avant".



C'est marrant comme c'est toujours les personnes non concernées par ces comportements qui leur trouvent des circonstances atténuantes.



Tu peux résumer ça à "C'était une autre époque", y a le même débat avec la pédophilie, y a eu des personnalités publiques qui ont eu un discours assez limite et aujourd'hui c'est perçu totalement différemment. Citation :Tu peux résumer ça à "", y a le même débat avec la pédophilie, y a eu des personnalités publiques qui ont eu un discours assez limite et aujourd'hui c'est perçu totalement différemment. AlTi5 Je poste trop Inscrit le: 16/5/2006 Envois: 11813 Karma: 2378 Re: Le quotidien de Pétita dans l'émission Pyramide ... Re: Le quotidien de Pétita dans l'émission Pyramide ... 0 et puis meme sur wiki pas de nom et prénom ca restera pépita https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9pita raymond06 Je viens d'arriver Inscrit le: 25/11/2014 Envois: 83 Karma: 86 Re: Le quotidien de Pétita dans l'émission Pyramide ... Re: Le quotidien de Pétita dans l'émission Pyramide ... 0 @Tempo123

Merci pour ce commentaire. Et je plussoie pour la parenthèse. WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2888 Karma: 9300 Re: Le quotidien de Pétita dans l'émission Pyramide ... Re: Le quotidien de Pétita dans l'émission Pyramide ... 2 J’ai 40 ans et perso lafont j’ai jamais aimé. J’ai toujours eu de la peine pour pépita et félindra car oui 2 femmes potiche noir dans 2 émissions présenté par le meme gars y a cumule quand meme.

Deja a l’epoque l’emission etait, pour moi, malaisante alors aujourd’hui ...



Ps.: pour autant le ptit journal et sa diffusion de bien pensante m’horripile tout autant. Nefro Je suis accro Inscrit le: 13/5/2014 Envois: 906 Karma: 1045 En ligne ! Re: Le quotidien de Pétita dans l'émission Pyramide ... Re: Le quotidien de Pétita dans l'émission Pyramide ... 0 Bon voilà au moins ça remet vraiment en contexte les accusations de racisme pour un rien qui sont balancées aujourd'hui.... Nefro Je suis accro Inscrit le: 13/5/2014 Envois: 906 Karma: 1045 En ligne ! Re: Le quotidien de Pétita dans l'émission Pyramide ... Re: Le quotidien de Pétita dans l'émission Pyramide ... 0

@Kwisatz

Non mais vraiment .... Quotidien ou l'art de remuer la merde 26 ans après...



Donc prendre des images de manière isolée c'est intellectuellement pas classe.

L'époque était bien plus bon enfant qu'aujourd'hui ou aujourd'hui tout doit être à niveau.



L'époque était bien plus bon enfant qu'aujourd'hui ou aujourd'hui tout doit être à niveau.

Je vous fais rapidement le topo des jours à venir pour Lafont, excuses à la radio dans un premier temps puis mea culpa chez Hanouna et enfin mise au placard pour les dernières années de sa vie...triste fin



Je vous fais rapidement le topo des jours à venir pour Lafont, excuses à la radio dans un premier temps puis mea culpa chez Hanouna et enfin mise au placard pour les dernières années de sa vie...triste fin



J'opte pour la seconde but wait and see



J'opte pour la seconde but wait and see



Après ouais les montages à charge sur base d'extraits, c'est le fond de commerce de Quotidien, même si c'est de l'escroquerie intellectuelle.... Citation :Après ouais les montages à charge sur base d'extraits, c'est le fond de commerce de Quotidien, même si c'est de l'escroquerie intellectuelle.... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.