Vidéo : Un acrobate veut s'assoir sur une chaise contrôlée par un bras robotique Posté par Skwatek

Au cours d'un spectacle, un acrobate essaie de s'assoir sur une chaise contrôlée par un bras robotique.







Vidéo (3mn24s) : Un acrobate et une chaise contrôlée par un bras robotique





Sur le même sujet :

Vidéo : Une femme promène un Spot Vidéo : Do You Love Me (Boston Dynamics) Vidéo : Robot maçon Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1142 Karma: 3355 En ligne ! Re: Un acrobate veut s'assoir sur une chaise contrôl... Re: Un acrobate veut s'assoir sur une chaise contrôl... 0 Fafoune Je m'installe Inscrit le: 12/10/2012 Envois: 292 Karma: 384 Re: Un acrobate veut s'assoir sur une chaise contrôl... Re: Un acrobate veut s'assoir sur une chaise contrôl... 0 Déjà fait au Futuroscope c'était plus violent, mais attaché MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1452 Karma: 2455 Re: Un acrobate veut s'assoir sur une chaise contrôl... Re: Un acrobate veut s'assoir sur une chaise contrôl... 0 Faut être acrobate pour réussir à s'encrasser la bouille. konungrinn Je m'installe Inscrit le: 21/12/2015 Envois: 302 Karma: 644 Re: Un acrobate veut s'assoir sur une chaise contrôl... Re: Un acrobate veut s'assoir sur une chaise contrôl... 0 Le robots sont en train de nous remplacer mon bon monsieur !



Trêve de plaisanterie, ça m'a (un peu) rappelé ça :



The man dancing with an excavator. Very tact and politely jeff2kannes Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2020 Envois: 46 Karma: 59 En ligne ! Re: Un acrobate veut s'assoir sur une chaise contrôl... Re: Un acrobate veut s'assoir sur une chaise contrôl... 0 Je suis d'origine Suédoise et je pense que si ma mère a immigré c'est un peu à cause des spectacle d'humoriste Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.