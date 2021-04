Vidéo : Il découvre un coffre enfoui dans son jardin Posté par -Flo-

Un homme découvre un coffre enfoui dans son jardin en creusant avec une pelle.



Vidéo (24s) : Coffre enfoui dans son jardin





Sur le même sujet :

Vidéo : Bain de caca dans une fosse septique Vidéo : Un plombier débouche une canalisation Vidéo : Un plongeur trouve un trésor Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 848 Karma: 760 Re: Il découvre un coffre enfoui dans son jardin Re: Il découvre un coffre enfoui dans son jardin 0 Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 584 Karma: 2196 Re: Il découvre un coffre enfoui dans son jardin Re: Il découvre un coffre enfoui dans son jardin 4 Moi-même j'étais fort sceptique quant à cette découverte. Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4607 Karma: 7053 En ligne ! Re: Il découvre un coffre enfoui dans son jardin Re: Il découvre un coffre enfoui dans son jardin 0 Ca me fait penser aux emissions des mecs qui cherchent des teuxs avec des détecteurs! Les gars trouvent une boucle de ceinture et ils en font tout un sketch...sauf que ca dure 45 mn avec 2 pubs en plus!!! Sur Rmc decouverte roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1144 Karma: 3365 En ligne ! Re: Il découvre un coffre enfoui dans son jardin Re: Il découvre un coffre enfoui dans son jardin 2 Bricci

asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 1098 Karma: 538 Re: Il découvre un coffre enfoui dans son jardin Re: Il découvre un coffre enfoui dans son jardin 1

@UltimateByte









Épi d'orge en sumérien Citation :Épi d'orge en sumérien voirloup Je suis accro Inscrit le: 20/5/2014 Envois: 504 Karma: 340 Re: Il découvre un coffre enfoui dans son jardin Re: Il découvre un coffre enfoui dans son jardin 0 Et on dit que l' argent n' a pas d' odeur ... gunnar230 Je m'installe Inscrit le: 14/3/2009 Envois: 326 Karma: 362 Re: Il découvre un coffre enfoui dans son jardin Re: Il découvre un coffre enfoui dans son jardin 0 WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2896 Karma: 9334 Re: Il découvre un coffre enfoui dans son jardin Re: Il découvre un coffre enfoui dans son jardin 0



Vous navigateur est trop vieux Traumatisé petit par certain film, du coup j’ouvre pas ce genre de truc. tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2369 Karma: 3097 Re: Il découvre un coffre enfoui dans son jardin Re: Il découvre un coffre enfoui dans son jardin 0 je l'ai senti venir celle là ! ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1220 Karma: 2098 En ligne ! Re: Il découvre un coffre enfoui dans son jardin Re: Il découvre un coffre enfoui dans son jardin 0 Avec la vidéo qui s'est arrêté de charger juste au moment fatidique ... Le suspense était insoutenable ! MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1456 Karma: 2494 En ligne ! Re: Il découvre un coffre enfoui dans son jardin Re: Il découvre un coffre enfoui dans son jardin 0 Ben quoi ? Y'a plus qu'à trouver la louche qui sert pour la soupe et nourrir les légumes du potager. J'ai déjà vu faire. Y'a pas mieux comme engrais. Surtout pour les tomates.

La preuve : les plants de tomates prospèrent (youp-là boum !) près des stations d'épuration. A votre avis, que deviennent les graines de tomates que vous ingurgitez et qu'après vous faites caca ?

Bon, penser quand même à racheter une louche neuve pour la soupe... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.