Vidéo : Un jeune rappeur se fait attaquer par des guêpes (Bangladesh)

Vidéo : Une tortue d'eau attaque un lion Vidéo : Décrocher un nid de guêpes (Fail) Vidéo : Un homme partage sa voiture avec des guêpes

Bob5chars
Re: Un jeune rappeur se fait attaquer par des guêpes (Ban...
Il voulait faire le bzzz, euh le buzz pardon.

WeWereOnABreak
Re: Un jeune rappeur se fait attaquer par des guêpes (Ban...
Mais quelle mouche a pu piquer ces guêpes

NeoTendar
Re: Un jeune rappeur se fait attaquer par des guêpes (Ban...
C'est quoi cette quantité de guêpe ?? Le nid se trouvait juste hors champs ou quoi ?

themightycarrot
Re: Un jeune rappeur se fait attaquer par des guêpes (Ban...
Aller jusque là pour faire des vues...

Bob5chars
Re: Un jeune rappeur se fait attaquer par des guêpes (Ban...
Il voulait faire le bzzz, euh le buzz pardon.

Chrys77
Re: Un jeune rappeur se fait attaquer par des guêpes (Ban...



arf, grillé par mon vdd Elles n'aiment pas qu'on b(u)zzzzzzz à leur place

themightycarrot
Re: Un jeune rappeur se fait attaquer par des guêpes (Ban...
@NeoTendar à 17 secondes on entend un bruit et on voit les deux autres qui se préparent à la suite. J'imagine un saut en plastique dans lequel un 4-ème abruti a du taper dedans

Jujube51
Re: Un jeune rappeur se fait attaquer par des guêpes (Ban...
La fameuse guêpe ride...

asm63
Re: Un jeune rappeur se fait attaquer par des guêpes (Ban...

@themightycarrot

@NeoTendar à 17 secondes on entend un bruit et on voit les deux autres qui se préparent à la suite. J'imagine un saut en plastique dans lequel un 4-ème abruti a du taper dedans



Ça arrive souvent de poser le téléphone par terre pour se filmer à 3 dont 2 qui ne font rien ?



C'est sûr qu'avec quelqu'un qui tenait le téléphone, c'était plus dur de filmer les guêpes.

TasteDaLoko
Re: Un jeune rappeur se fait attaquer par des guêpes (Ban...
C'est moi ou le mec commence sur le rythme de la Macarena ? XD

Anatole67
Re: Un jeune rappeur se fait attaquer par des guêpes (Ban...
ouai ben à mon avis ca s'est très mal terminé ...

Zoltek
Re: Un jeune rappeur se fait attaquer par des guêpes (Ban...
Comment passer du rap au heavy métal...

EndymionRaul
Re: Un jeune rappeur se fait attaquer par des guêpes (Ban...
@asm63 Sachant que les piqures de guêpes, en plus d'êtres douloureuses, peuvent tuer, j'ai du mal a croire que ce soit un fake....

Alexis39
Re: Un jeune rappeur se fait attaquer par des guêpes (Ban...
ils sont morts ?

Bulbe
Re: Un jeune rappeur se fait attaquer par des guêpes (Ban...
@TasteDaLoko

Ça me fait plus penser au rythme de Paper planes de M.I.A



Tophus
Re: Un jeune rappeur se fait attaquer par des guêpes (Ban...
@EndymionRaul Qu'est ce qu'on ferait pas pour quelques vues de nos jours...

asm63
Re: Un jeune rappeur se fait attaquer par des guêpes (Ban...

@EndymionRaul

@asm63 Sachant que les piqures de guêpes, en plus d'êtres douloureuses, peuvent tuer, j'ai du mal a croire que ce soit un fake....



Se renverser un seau d'eau glacée sur la tronche aussi ça peut tuer, ça n'en a pas arrêté beaucoup.
Faire un selfie avec un gun pointé sur la tempe aussi, ça fait des vue et c'est dangereux. Darwin peut en témoigner.

AymericCaron
Re: Un jeune rappeur se fait attaquer par des guêpes (Ban...

@Alexis39

ils sont morts ?

Fabiolo
Re: Un jeune rappeur se fait attaquer par des guêpes (Ban...
Pour une fois que les guêpes sont utiles à quelque chose.