Vidéo : Godzilla fait ses courses au supermarché (Thaïlande) Posté par Skwatek

Un varan fait ses courses dans un supermarché à Nakhon Pathom, en Thaïlande.



Vidéo (1mn28s) : Godzilla au supermarché





Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1247 Karma: 1752 Re: Godzilla fait ses courses au supermarché (Thaïlande) Re: Godzilla fait ses courses au supermarché (Thaïlande) 0 Manque plus qu'un macaque à cul rouge pour faire king kong Goth-Ame Je viens d'arriver Inscrit le: 18/12/2017 Envois: 65 Re: Godzilla fait ses courses au supermarché (Thaïlande) Re: Godzilla fait ses courses au supermarché (Thaïlande) 0 Il voulait sans doute juste une bonne glace pour se rafraîchir à cause de la chaleur, et le service ayant été trop long, il a choisit d'aller se servir lui-même ^^ Taxidermiste Je m'installe Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 452 Karma: 842 Re: Godzilla fait ses courses au supermarché (Thaïlande) Re: Godzilla fait ses courses au supermarché (Thaïlande) 0 "et le déposer dans un sous-bois à proximité du magasin."

Ca sent la récidive.



poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2880 Karma: 755 Re: Godzilla fait ses courses au supermarché (Thaïlande) Re: Godzilla fait ses courses au supermarché (Thaïlande) 0 Pauvre bête, il va juste se réfugier là haut parce que la foule qui le suit en le filmant, en criant et en rigolant lui fait peur... NeZeiQei Je m'installe Inscrit le: 23/8/2020 Envois: 124 Karma: 106 En ligne ! Re: Godzilla fait ses courses au supermarché (Thaïlande) Re: Godzilla fait ses courses au supermarché (Thaïlande) 0 C'est qui qui VARAN gé tout ce bordel? Hein?