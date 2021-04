Vidéo : Un casseur est frappé par le karma dans un port Posté par Skwatek

Un homme s'amuse à casser des piquets qui retiennent des bateaux en marchant sur la quai d'un port...





Vidéo (17s) : Casseur dans un port (Instant Karma)





Vidéo : Un voleur fait du repérage (Instant Karma) Vidéo : Oublier le frein à main de sa voiture sur le quai d'un port Vidéo : Chute de moto dans un port

maddguez Je viens d'arriver Inscrit le: 9/2/2018 Envois: 47 Karma: 104 Re: Un casseur est frappé par le karma dans un port 7 J'espère que le mec est juste venu lui péter les deux dents qui restaient mdr

AymericCaron Je suis accro Inscrit le: 23/6/2020 Envois: 765 Karma: 326 Re: Un casseur est frappé par le karma dans un port 2

Il tombe à l'eau, cette blague tombe à plat, aucun point commun, c'est nul ! De rien !

Quel est le point commun entre cet homme et cette blague ?

GrooveGang Je m'installe Inscrit le: 8/10/2014 Envois: 430 Karma: 903 Re: Un casseur est frappé par le karma dans un port 0 C'est vraiment beau, 10/10 dans la chute !

larzuc Je suis accro Inscrit le: 15/3/2014 Envois: 774 Karma: 1374 Re: Un casseur est frappé par le karma dans un port 0 Une vidéo qui fait plaisir !

poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2861 Karma: 762 Re: Un casseur est frappé par le karma dans un port 0 Dommage il s'est pas noyé, méritait que ça.

Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4609 Karma: 7055 Re: Un casseur est frappé par le karma dans un port 0 J ai pas rêvé ?? Y a bien un bateau qui a essayé de le finir?? Surement un bateau Boston Dynamic

AymericCaron Je suis accro Inscrit le: 23/6/2020 Envois: 765 Karma: 326 Re: Un casseur est frappé par le karma dans un port 0

Phénomène rare sur Koreus !
4 posts d'affilé ayant obtenu autant d'upvotes que de downvotes
Edit : 10 secondes plus tard le phénomène s'est évaporé... C'était magique ! Merci aux participants.

Kwisatz Je viens d'arriver Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 57 Karma: 150 Re: Un casseur est frappé par le karma dans un port 1

@AymericCaron

Phénomène rare sur Koreus !

Koreame Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 2043 Karma: 2109 Re: Un casseur est frappé par le karma dans un port 0

Citation : J'espère que le mec est juste venu lui péter les deux dents qui restaient mdr

Surtout si le mec en question c'est Franck Ropers.

Ashyak Je suis accro Inscrit le: 1/4/2012 Envois: 992 Karma: 531 Re: Un casseur est frappé par le karma dans un port 0 Pourtant il produit précisément l'effet recherché.